低氣壓在南海持續逼近台灣，位置距離鵝鑾鼻約400公里，受到西南風搭配午後對流影響，中央氣象署今（4）日發布「大雨、豪雨特報」，新竹、高雄、南投已有豪雨發生，台北至桃園、雲林以南地區及東半部山區有局部大雨，適逢下班時間，民眾務必留意戶外天氣狀況。
🟡豪雨特報
📌影響時間：04日下午至04日晚上
📍豪雨：新竹縣山區、南投縣、高雄市山區
📍大雨：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區
🟡陸上強風特報
📌影響時間：04日下午至05日晚上
📍黃色燈號（平均風6級以上或陣風8級以上）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
氣象署預報員賴欣國提及，今天開始影響台灣的低氣壓，其實和颱風都一樣屬於熱帶系統，只是低氣壓的結構沒有颱風扎實，如果低氣壓再持續吸收能量，就會增強為颱風，雖然這次低氣壓強度不到颱風，但距離台灣很近，因此帶來的雨勢非常顯著。
賴欣國也補充，今天下午的降雨，主要是低氣壓讓西南風增強，並導致午後對流威力提升，明天台灣則是直接受到低氣壓影響，台灣各地都有局部短暫陣雨、雷雨，東南部、西半部、山區有局部大雨，尤其午後大台北、中部山區有「局部短延時豪雨」發生的機率。
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📌影響時間：04日下午至04日晚上
📍豪雨：新竹縣山區、南投縣、高雄市山區
📍大雨：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區
🟡陸上強風特報
📌影響時間：04日下午至05日晚上
📍黃色燈號（平均風6級以上或陣風8級以上）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
賴欣國也補充，今天下午的降雨，主要是低氣壓讓西南風增強，並導致午後對流威力提升，明天台灣則是直接受到低氣壓影響，台灣各地都有局部短暫陣雨、雷雨，東南部、西半部、山區有局部大雨，尤其午後大台北、中部山區有「局部短延時豪雨」發生的機率。