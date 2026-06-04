我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中央氣象署發布「豪雨、大雨特報」，範圍越晚越擴大，目前涵蓋16縣市。（圖／中央氣象署）

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）

低氣壓在南海持續逼近台灣，位置距離鵝鑾鼻約400公里，受到西南風搭配午後對流影響，中央氣象署今（4）日發布「大雨、豪雨特報」，新竹、高雄、南投已有豪雨發生，台北至桃園、雲林以南地區及東半部山區有局部大雨，適逢下班時間，民眾務必留意戶外天氣狀況。04日下午至04日晚上新竹縣山區、南投縣、高雄市山區臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣氣象署預報員賴欣國提及，今天開始影響台灣的低氣壓，其實和颱風都一樣屬於熱帶系統，只是低氣壓的結構沒有颱風扎實，如果低氣壓再持續吸收能量，就會增強為颱風，雖然這次低氣壓強度不到颱風，但距離台灣很近，因此帶來的雨勢非常顯著。賴欣國也補充，今天下午的降雨，主要是低氣壓讓西南風增強，並導致午後對流威力提升，明天台灣則是直接受到低氣壓影響，台灣各地都有局部短暫陣雨、雷雨，東南部、西半部、山區有局部大雨，尤其午後大台北、中部山區有「局部短延時豪雨」發生的機率。