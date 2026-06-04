國民黨主席鄭麗文率團出訪美國，鄭麗文在僑宴中不僅自豪訪中期間「天天上中國熱搜」，更聲稱國台辦幹部與中國官媒記者都被她「感動到由衷落淚」，還說「如果沒有鄭習會，她只是陽春的國民黨主席」。對此，陸委會副主委梁文傑今（4）日表示，沒有人要抹紅鄭麗文，但是鄭麗文的這一番話，她是拿紅墨水往自己身上潑，並狠酸她是狐假虎威。

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陸委會今日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，針對鄭麗文在美國僑宴中自豪訪中期間「天天上中國熱搜」，更聲稱國台辦幹部與中國官媒記者都被她「感動到由衷落淚」，還說「如果沒有鄭習會，她只是陽春的國民黨主席」，梁文傑先嘆氣了一口氣說，「她讓人印象深刻啊」、「她說如果沒有鄭習會我無足輕重，這句話的意思是她、應該是她認為自己的權力基礎不夠」，必須靠習近平來加持，講明了意思就是要狐假虎威。

梁文傑說，「社會上狐假虎威的人很多，我第一次聽到有人大聲宣布自己就是在狐假虎威」。而且還得意洋洋的說，這是歷史上第一次有國民黨主席把主席的職位說得這麼不堪，也是第一次有國民黨主席公開承認說，自己的位置要得到中共的首肯。

梁文傑：鄭麗文拿紅墨水往自己身上潑

梁文傑質疑，「如果國民黨主席沒有習近平什麼都不是，那國民黨是什麼？」國民黨的政策、國民黨在立法院這個一再擋軍售預算，是不是都要由習近平來指示，沒有人要抹紅鄭麗文，但是鄭麗文的這一番話，她是拿紅墨水往自己身上潑。「我要提醒一下就是說狐假虎威，那終究是鏡花水月，倚仗人勢，難免會兔死狗烹。」

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...