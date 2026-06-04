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一位韓國籍尹姓女生日前到南投日月潭遊玩，回到台中市時才發覺遺失護照，神情焦急地至第一分局大誠派出所報案；經瞭解，該名韓國女生表示於旅遊期間不慎遺失護照，擔心影響後續行程及返國安排，遂向警方請求協助。副所長鄒介迪及警員梁鈜堯立即協助查詢護照下落，憑藉細心分析與跨縣市聯繫確認下落，讓她順利領回失而復得的護照，昨還特地買了飲料返回警所致謝，大讚台灣警察「溫暖又有效率」。經瞭解，5月25日該名旅客為韓國籍尹姓女子(年約20餘歲)當日前往南投縣日月潭風景區旅遊，返抵臺中後始發現護照遺失，由於人生地不熟，加上擔憂後續行程受影響，因此急忙前往派出所尋求協助。副所長鄒介迪及警員梁鈜堯先用英文耐心詢問其行程動線及停留地點，研判護照極有可能遺落於日月潭風景區，隨即主動跨縣市聯繫當地相關單位協助查詢。經警方多方聯繫後，向日月潭派出所確認已有熱心民眾拾獲一本護照並送交派出所保管，經核對相關資料後，確認正是尹女所遺失之護照。尹女得知消息後如釋重負，立即前往日月潭領回護照，順利尋回重要證件。事後，尹女為感謝警方積極協助，昨日還特地購買飲料返回大誠分駐所向員警表達謝意，對警方迅速協助及熱忱服務留下深刻印象，也讓其感受到臺灣警察的溫暖與效率。第一分局表示，警察工作除維護治安與交通秩序外，對於民眾遭遇急難或需要協助時，均會積極提供必要協助，以解決燃眉之急。尤其對來臺旅遊之外籍人士而言，警方即時且熱忱的協助，更能彰顯臺灣友善、安全且充滿人情味的國際形象。本分局呼籲，民眾外出旅遊時應妥善保管護照、身分證件及貴重財物，如不慎遺失，可立即向鄰近警察機關尋求協助。