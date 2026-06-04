我是廣告 請繼續往下閱讀

曾是韓國人氣男團NCT成員的李馬克，在今年4月結束與SM娛樂長達10年的合作關係，今（4）日他宣布成立個人獨立廠牌「Upper Room」，將以共同代表兼創作者的身分，開啟人生全新篇章，因為他過去以來一直都是非常虔誠的基督徒，再加上新廠牌名稱是源自於聖經，因此讓部分粉絲歪樓：「退團做福音嗎？」掀起許多討論。李馬克今日宣布成立新廠牌「Upper Room」，他透過官方聲明表示，這不只是一間音樂公司，更是一個能讓創作者自由交流與實現想法的空間，公司名稱取自《聖經》中的「Upper Room（大樓）」概念，象徵志同道合的人聚集分享靈感、發掘無限可能。事實上，李馬克今年4月與SM娛樂約滿後，也同步結束NCT相關活動，當時有粉絲在社群提及，他會退團是因為想要專心做福音音樂，再加上馬克從出道以來一直是以虔誠的基督教徒聞名，過去公開的社群內容也有部分和宗教有所關聯，不過馬克並未回應是否屬實，本次新公司的名字取自聖經，馬克未來的音樂發展也再次掀起討論。自2016年出道以來，李馬克一直被視為NCT的重要支柱，不僅活躍於NCT U、NCT 127、NCT DREAM等多個分隊，也曾參與跨團企劃 SuperM，憑藉穩定的唱跳實力與創作能力累積大批粉絲，如今告別NCT世界，選擇自己闖出一片天，也讓許多粉絲送上祝福，期待未來有一天能再和他相見。