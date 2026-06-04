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2028總統大選前哨戰早開打！鄭麗文成「一號中共代理人」

根據《華爾街日報》引述近北京消息人士指出，中國國家主席習近平看好鄭麗文，認為其為2028年台灣總統大選的重要人選；而鄭麗文近日在舊金山僑界晚宴時稱，如果沒有「鄭習會」，她可能無足輕重，因為自己只不過是一個陽春的國民黨主席。對此，民進黨立委林俊憲直呼「不意外」，更斷言鄭麗文反常超前部署2028，很顯然是中共已經給她壓力。林俊憲表示，鄭麗文在僑界晚宴的發言乍聽之下很荒謬，堂堂在野黨的黨魁，怎麼會捧習近平捧成這樣？但自己一點都不意外。他提到，去年鄭麗文競選國民黨主席時，其主要對手是郝龍斌，而郝龍斌和趙少康都曾指控，當時有「境外勢力」介選，在YouTube、TikTok上到處都是支持鄭麗文的網軍。林俊憲續指，這些「境外勢力」當然是習近平，不然當時的她，論「資歷」不是本土大佬、「論血統」也不是黃復興或正藍軍，憑什麼拿下黨主席的位子？所以，鄭麗文內心很清楚，沒有習近平，就沒有她。而且，現在不是陽春的黨主席，而是「習近平唯一認證」的黨主席，這是以往國民黨主席都沒有的待遇。「奇怪的是，年底的地方大選近在眼前，全黨都在焦頭爛額布局地方首長，但她談得最多的卻是兩年後的總統選舉。」林俊憲認為，鄭麗文這趟訪美已經不避諱提到2028年總統大選，這種反常的超前部署，很顯然是中共已經給她壓力。最後，林俊憲也強調，其實習近平早就介入2028年的總統選舉了，只不過這次不像以往只是簡單的「境外勢力」介入，而是量身打造鄭麗文這位「一號中共代理人」，2028大選的前哨戰，從她踏進舊金山的那刻起，就正式開始了。