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國民黨新北市長參選人李四川近日陷入購屋977萬自備款來源不明爭議，如今有綠營支持者在網路公開李四川住屋地址、外觀和家人姓名，李四川批評，選舉沒必要這樣抹黑、干擾他的家人和鄰居，呼籲對手蘇巧慧應克制側翼。至於網友開玩笑說從他弟弟李賜福到房子爭議，有沒有可能被換掉，他直言「我就說，她不必怕我，怕我幹嘛？」李四川今出席金山慈護宮重建上樑大典，被問到自家房屋遭披露地址、外觀、和家人名字，他直言選舉沒有必要這樣抹黑，也不要這樣來干擾他的家人，尤其是對鄰居，他的對手蘇巧慧應該要好好的克制她的側翼，不要做這樣的騷擾。針對網紅四叉貓爆料說一開始說房子是預售屋，但是他翻出了司法判決書，說這個房子是成屋買賣，這部分要怎麼回應？李四川說，他去看房子的時候，說實在它根本還在蓋，還沒有可以交屋，所以契約訂定原則上還是分期去做付款，那從訂約到交屋，也長達將近快一年，所以這部分已經說得很清楚。至於從他競選新北市長以來，陸續被爆出弟弟李賜福是環保蟑螂、再到這次房屋爭議，有網友開玩笑說，有沒有可能新北市長選將被換將？李四川說，弟弟的事情他講得很清楚，犯法該怎麼依法辦理就去辦理，他的對手一貫選舉一條龍抹黑，其實他已經看了很多，不要這麼怕他啦，「怕我幹嘛」。至於針對蘇巧慧家族拿政府標案跟補助，民眾黨今到監察院告發蘇巧慧、蘇貞昌、蘇巧純違反《公職人員利益衝突迴避法》，李四川則說，蘇巧慧的側翼也比照檢驗他的強度，好好的去檢驗他的對手，不要雙標啦。