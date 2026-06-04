Häagen-Dazs哈根達斯今夏推出全新「草莓麻糬」與「巧克力布朗尼」口味，並於6月11日打造「甜點巴士」，憑發票免費搭乘還送新品！Threads上爆紅的新加坡頂級冰淇淋品牌 The Ice Cream & Cookie Co.（ICC）冰淇淋餅乾，進駐全家便利商店開吃椰香斑蘭、黑芝麻口味，還有機會獲得「斑蘭先生」、「黑芝麻小姐」造型購物袋。
哈根達斯甜點巴士！新品「草莓麻糬」與「巧克力布朗尼」開吃
今夏哈根達斯推出甜點系新品，「草莓麻糬」冰淇淋在酸甜草莓風味裡加入Q彈小麻糬，特別搭配淡雅柚子清香的草莓醬，咀嚼時散發清爽明亮尾韻，為夏天消暑解膩；而「巧克力布朗尼」冰淇淋則以醇厚巧克力為基底，吃得到巧克力布朗尼塊與微鹹可可醬；再推薦開吃交織馬斯卡邦起司香氣與咖啡風味的「提拉米蘇」冰淇淋。
哈根達斯還特別打造夏季限定「甜點巴士」，台北車站M4出口公園路出發，邀請甜點控上車體驗80分鐘，各場次規劃不同驚喜冰淇淋甜點。消費者可憑購買哈根達斯Häagen-Dazs任一商品，並持有效發票者（實體統一發票及電子載具發票），線上報名參加。
哈根達斯邀請法式甜點SEASON Artisan Pâtissier創辦人洪守誠，打造限定甜點「幻想歐貝拉-咖啡巧克力巴菲」；部分場次則驚喜獻上在哈根達斯門市同步販售的甜點「和風雅韻- 草莓麻糬巴菲」，改以新品「草莓麻糬」冰淇淋作為主角的限定版本。
哈根達斯「甜點巴士」於6月11日至6月14日，現場將開放限量體驗名額，消費者憑指定消費發票及現場號碼牌，也有機會登上哈根達斯甜點巴士。活動名額有限，實際參與辦法及場次資訊，請以哈根達斯官方公告為準。
哈根達斯「甜點巴士」資訊
◾️體驗日期：6月7日（日）、6月11日（四）、6月12日（五）、6月13日（六）、6月14日（日）13:00 - 19:00（最後進場場次17:00）
◾️活動場次：一天三場，每梯次體驗時間約為80分鐘
ICC新加坡冰淇淋餅乾進駐全家！冰品抽抽樂最低0元 送造型購物袋
新加坡頂級冰淇淋The Ice Cream & Cookie Co.主打超過200種組合，自選2片不同口味現烤餅乾、加入每天新鮮製作冰淇淋的「冰淇淋餅乾三明治」，台灣開幕以來在Threads上爆紅。
官方宣布正式進駐全家便利商店，首推清爽南洋風味的「椰香斑蘭冰淇淋餅乾三明治」，選用馬來西亞斑蘭葉的獨家萃取物、不添加合成香精，不用飛出國也能享受東方香草的天然韻味；還精選日本百年黑芝麻醬的「黑芝麻冰淇淋三明治」，吃得到濃郁堅果香氣。
即將迎接中秋節，ICC推出「鍍金海峽的月亮」冰淇淋月餅禮盒，放有濃醇巧克力、開心果和斑蘭椰香3種口味共6顆；6月20日起全家行動購獨家開放預購（數量有限）。
ICC新加坡冰淇淋餅乾優惠！
◾️即日起至7月7日，全家便利商店購買2件「85折優惠」；任3件參加店內「冰品抽抽樂」活動，有機會抽中8折、7折、6折甚至0元價格。
◾️6月10日至6月19日，大台北14間全家便利商店，購買冰淇淋餅乾三明治2件、可獲得統一時代台北店「冰淇淋兌換券」，購買4件、可獲得「黑芝麻小姐」購物袋，購買6件、可獲得「斑蘭先生」造型購物袋。
大台北14間指定全家便利商店為：瑞光店、鑫德店、松安店、林口新創園店、永和保順店、萬中店、板橋板農店、新店慶民店、蘆竹長家店、桃園國際店、八德豐吉店、中壢環西店、平鎮復興店、龍潭高原店。
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今夏哈根達斯推出甜點系新品，「草莓麻糬」冰淇淋在酸甜草莓風味裡加入Q彈小麻糬，特別搭配淡雅柚子清香的草莓醬，咀嚼時散發清爽明亮尾韻，為夏天消暑解膩；而「巧克力布朗尼」冰淇淋則以醇厚巧克力為基底，吃得到巧克力布朗尼塊與微鹹可可醬；再推薦開吃交織馬斯卡邦起司香氣與咖啡風味的「提拉米蘇」冰淇淋。
哈根達斯「甜點巴士」於6月11日至6月14日，現場將開放限量體驗名額，消費者憑指定消費發票及現場號碼牌，也有機會登上哈根達斯甜點巴士。活動名額有限，實際參與辦法及場次資訊，請以哈根達斯官方公告為準。
哈根達斯「甜點巴士」資訊
◾️體驗日期：6月7日（日）、6月11日（四）、6月12日（五）、6月13日（六）、6月14日（日）13:00 - 19:00（最後進場場次17:00）
◾️活動場次：一天三場，每梯次體驗時間約為80分鐘
新加坡頂級冰淇淋The Ice Cream & Cookie Co.主打超過200種組合，自選2片不同口味現烤餅乾、加入每天新鮮製作冰淇淋的「冰淇淋餅乾三明治」，台灣開幕以來在Threads上爆紅。
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◾️即日起至7月7日，全家便利商店購買2件「85折優惠」；任3件參加店內「冰品抽抽樂」活動，有機會抽中8折、7折、6折甚至0元價格。
◾️6月10日至6月19日，大台北14間全家便利商店，購買冰淇淋餅乾三明治2件、可獲得統一時代台北店「冰淇淋兌換券」，購買4件、可獲得「黑芝麻小姐」購物袋，購買6件、可獲得「斑蘭先生」造型購物袋。
大台北14間指定全家便利商店為：瑞光店、鑫德店、松安店、林口新創園店、永和保順店、萬中店、板橋板農店、新店慶民店、蘆竹長家店、桃園國際店、八德豐吉店、中壢環西店、平鎮復興店、龍潭高原店。