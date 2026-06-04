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隨著永續意識成為全球旅遊與消費市場的重要關鍵，旅行不再只是抵達遠方，也開始被重新理解為一種對環境的選擇。萬國通路推出 KK92 AVENUE PCR 永續旅行箱，以「為地球減負，為旅程加分」為核心，將消費者使用後的回收塑膠再製為箱體外殼，讓行李箱不只是陪伴旅人移動的工具，更成為日常實踐永續生活的具體行動。此款新品外殼採用環保 PCR（Post-Consumer Recycled）再生材質製成，將廢棄電子產品、飲料瓶、家電外殼、汽車零件與日常塑膠製品等回收塑膠，經過材質分類、清洗、粉碎、熔融造粒與改性處理後，轉化為兼具環保概念與高品質韌性的再生原料。內裝布料則使用寶特瓶回收製成的 rPET 纖維再製而成，進一步節省能源消耗、降低二氧化碳排放，創造永續循環價值。對旅人而言，它象徵的不只是收納容量與移動便利，而是每一次出發，都能把對地球的責任一同帶上路。在設計上，KK92 AVENUE 推出兩款永續靈感色系。灰霧藍靈感來自深邃海洋，如同無垠大海般沉穩純粹，象徵守護海洋生態、減少塑膠污染的初心；粽葉綠則以森林系永續色調搭配棕色配件，彷彿山林與樹木共生的畫面，傳達自然循環與生命延續的概念。從色彩到材質，這款旅行箱試圖讓環保不再只是口號，而是能被看見、被使用、被帶往世界各地的生活美學。除了永續材質，產品功能上也配置擴充拉鍊、外置式拉桿、雙層防爆拉鍊等設計，兼顧旅途中的收納彈性、內部空間平整度與使用安心感，讓環保理念與旅行機能能夠同時落地。此次新品上市也結合世界海洋日議題，KK92 AVENUE 將攜手「自然保育與環境資訊基金會」，捐款支持台灣珊瑚礁體檢計畫與海洋保育行動。萬國通路指出，永續不只是一次新品訴求，而是品牌面對未來旅行方式的長期回應。當旅人選擇一只以再生材質製成、內外皆呼應循環價值的行李箱，也等於在每一次移動中宣告：更好的旅程，不只通往風景，也通往更負責任的生活方式。萬國通路目前全省共有 28 家直營門市，消費者可至官網查詢商品與門市資訊。