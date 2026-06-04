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▲白冰冰（如圖）這幾年提攜不少後輩，將重心轉向「傳承」，她笑稱原本以為有機會領「終身成就獎」，沒想到竟是與年輕藝人一同角逐獎項。（圖／記者吳翊緁攝影）

白冰冰相隔28年二度角逐金曲台語歌后，今（4）日舉辦記者會，回顧出道以來的起起落落，更罕見談起感情生活，自嘲：「現在如果還有心情悸動的時候，那不是春心蕩漾，是心律不整！」坦言已經十幾年沒談戀愛。至於被問到有沒有考慮小鮮肉？白冰冰幽默表示從沒交過「幼齒的」，自己也有所期待，並開玩笑直呼：「不然我去高中辦海選好了！」白冰冰多次提及現在的生活宛如「獨居老人」，今受訪時她提及感情生活坦言已經十幾年沒談過戀愛，她直言自己在工作上都很好，但只要一談戀愛就失敗，雖不是戀愛腦，但白冰冰的個性屬於傳統婦女，「我一戀愛就想要他好，全心扶持忘了自己是誰，事業就不會放在第一位。」今年71歲的她，被問到是否曾被小鮮肉告白？對此，白冰冰笑回：「期待！」更開玩笑說：「也可以到高中舉辦海選，可能有些人覺得可以少奮鬥幾十年也ok啊。」讓全場聽了哈哈大笑。至於對方年齡最多可以小幾歲？白冰冰則說因為從沒交過幼齒的，要試試看才知道。此外，聊到感情話題，白冰冰更突然語出驚人，自爆當年最想嫁的其實是陽帆，下秒她隨即幽默自嘲：「但他家人不同意，他老婆不同意啦！」雖然嘴上開著大咖好友的玩笑，但白冰冰坦言現階段「朋友多比有伴更重要」，對感情不強求，同時她也感到慶幸，直呼過往的戀愛經驗中「從來沒遇過渣男。」白冰冰這幾年提攜不少後輩，將重心轉向「傳承」，她笑稱原本以為有機會領「終身成就獎」，沒想到竟是與年輕藝人一同角逐獎項。她入行53年，希望能將經驗與資源分享給下一代，典禮當天也會帶著旗下子弟兵一起走紅毯。