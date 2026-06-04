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▲指定御料小館商品指定商品，包含香辣炸雞球、椒鹽鹽酥雞、原味嫩雞塊任三包100元。（圖／7-11提供）

▲7-11「超值五六日」6月5日至6月7日。（圖／業者提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取，7日至9日會員一起品茶趣，寄杯茶飲買10送10。（圖／7-11提供）

▲OK超商購買指定啤酒／調酒商品單筆消費滿999元，即限量贈送「拿坡里義式炸雞桶（5塊）」。（圖／OK超商提供）

中央氣象署表示，梅雨旺盛期即將來臨，全台降雨機率大增，7-11備戰梅雨季，門市雨具、雨衣等相關商品提高1至2成備貨，宅家不想出門的「冷凍美食」也促銷，炸雞球、椒鹽鹽酥雞、雞塊最低33元，還有寄杯飲品「買10送10」也限時在APP行動隨時取開賣。7-11梅雨季節提高門市雨具備貨，並且考量到消費者宅家不想出門，冷凍美食也限時優惠，即起至6月9日前，指定御料小館商品（香辣炸雞球／椒鹽鹽酥雞／原味嫩雞塊）任三包100元；6月10日起至6月28日指定大大大香辣鹽酥雞第二件半價。門市本週五六日（5日至7日），有特選美式、特選拿鐵第二杯10元，還有可口可樂指定口味、百吉沙士棒棒冰買2送2，一堆商品都有優惠。◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）◾咖啡珍珠歐蕾／冰黑糖粉粿蕎麥茶買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）◾黃金蕎麥奶茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）◾冰淇淋紅茶買6送3，6.7折（原價65元、特價43元）2026年體壇最大盛事「世界盃足球賽」即將開打！OKmart即日起至6月24日推出「國際啤酒節」活動，活動期間指定啤酒享任選3件79折、6件77折優惠（部分商品除外。OKmart更瞄準世足觀賽必備的「雞+酒」黃金組合商機，即日起至6月24日，凡購買指定啤酒／調酒商品單筆消費滿999元，即限量贈送「拿坡里義式炸雞桶（5塊）」兌換券一張。同步推薦多款人氣「下酒神器」，即日起至6月24日，在應援零食方面，經典零食「可樂果」特別推出最適合搭配冰涼啤酒的重口味系列，包含炒海瓜子、椒鹽炸雞、醬烤牛五花等風味，160g大包裝享任選2件99元優惠；而香辣夠味、口感紮實的「Yo Hot 魚豆腐」（原味/辣味）則祭出任選2件30元優惠。