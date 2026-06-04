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鄭麗文累積政治能量！與盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜平起平坐

制衡盧秀燕！鄭麗文提早起跑2028 「一個訪美、五大效果」

國民黨主席鄭麗文日前啟程展開為期15天的訪美行程，巧合的是在她出訪前夕，《華爾街日報》爆料指出，中國國家主席習欽點培養鄭麗文，並將其視為2028年台灣總統大選的重要潛在人選，消息一出瞬間掀起政壇熱議。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，鄭麗文藉由輔選、出訪、指揮立院黨團等操作，進一步擴張能量，有效制衡2028黨內熱門人選盧秀燕。鈕則勳表示，鄭麗文此次訪美有幾個利多，包括「強化網路聲量」，也能平衡先訪中會晤習近平，而被綠營抹紅的可能，並形塑積極貫徹黨內「親美和陸」路線，對於成就自己作為「既訪美、又訪中」國民黨主席的第一人的歷史定位。鈕則勳進一步指出，只要訪美能獲得不錯的成果，鄭麗文就能累積政治能量，並能夠與2028黨內最可能人選盧秀燕、抗綠戰力最強的蔣萬安、立法院長韓國瑜等人平起平坐，藉此晉升黨內大咖之林。此外，鄭麗文在訪美前喊話：「想見到川普！」鈕則勳直言，即便絕不可能，但這種拉高出牌的戰術，也能夠有機會讓美國政界好奇「想和川普見面的鄭麗文是誰？」進而擴張國際知名度，讓美國政界的人認識她。鈕則勳特別點名，黨內頭號競爭對手盧秀燕，現今只能積極輔選江啟臣穩住台中局面，及藉全台走透透為黨籍候選人輔選外，少了黨主席這個進可攻、退可守的職務，在戰術運用上可能還無法像鄭麗文那般的揮灑自如；鄭麗文反而能夠利用主席職務這戰略高地，藉由輔選、出訪、指揮立院黨團等操作，進一步擴張能量，有效制衡盧秀燕，等於已經在2028的黨內賽道中提早起跑。最後，鈕則勳提到，鄭麗文這次若能夠有不錯的成果，也能轉移馬英九基金會風暴與衝突的焦點，振奮藍軍士氣，這筆功勞當然也會算在她的身上。總括來說，鄭麗文「一個訪美、五大效果」，對原來政治資本不夠雄厚的她來說，似乎已經找到以小搏大的施力點，國民黨的2028或許已經提早開打了。