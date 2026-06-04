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▲在戶外動能部份，設置半場籃球兼迷你足球場、標準羽球場 。（圖／業者提供）

▲舜元建設經理林龍文分享，此案源自他童年在自然中與家人相處的純粹記憶，希望在繁忙都市中為住戶找回與土地、知己的深度共鳴，（圖／記者金武鳳攝，2026.6.4)

中台灣預售一級戰區14期重劃區迎來重量級亮點 ！深耕台中28年的「舜元建設」，於生活機能核心的洲際段推出全新力作「舜元悟野」 。該案以極具前瞻性的「三球野奢宅」為核心定位，主打運動社交生活思維，精準切入高端換屋族的真空帶，一公開便引發市場高度關注與熱烈討論 。「舜元悟野」打破傳統大樓將公設集中在住宅一樓的思維，細膩導入「空間分流」巧思，將住宅主體與千坪綠意中的獨立會館明確劃分，完美界定出「生活」、「社交」與「休閒」的專屬場域，大幅提升居住隱私與尊榮感 。全案打造超過 350 坪的室內外專屬動能與社交空間，包括住宅一樓規劃高質感共享廚房、商務中心，並引進義大利頂級專業健身品牌 Technogym 的健身房，以及配備訓練吊架、壺鈴與沙袋的多功能訓練室 。在戶外動能部份，設置半場籃球兼迷你足球場、標準羽球場 。最大亮點的獨立會館，則規劃高規格室內高爾夫與運動 Bar ；二樓設置頂級視聽室與 KTV 。如此透過空間分流與機能互補，社區成功營造出頂級「社交俱樂部」氛圍，未來更計畫引進專業營養師諮詢與私人健身教練課 ，讓住戶在步履之間即可兼顧隱私與品味社交 。舜元建設經理林龍文分享，此案源自他童年在自然中與家人相處的純粹記憶，希望在繁忙都市中為住戶找回與土地、知己的深度共鳴，透過提高公設的實際黏著度，構築出安放夢想的空間 。在基地與硬體規格上，「舜元悟野」同樣展現豪奢大器 。本案坐落於 40 米洲際路綠園道與 25 米崇德十九路黃金角地，基地面積達 1,059 坪，是洲際段首宗擁有千坪大基地、獨棟 23 層的超高層純住宅地標 。因應換屋族對空間效率與舒適度的極致追求，全案主力規劃為：坪數格局：47 坪四房與 39 坪三房 。 空間結構 室內 3 米 35 挑高、18 公分厚樓板設計，全面強化隔音與舒適度 。建材設備：全案集結頂級國際精品，包含首度於 14 期大樓導入的義大利原裝「敵銳裝甲玄關門」，以及德國 LEICHT 廚具、hansgrohe 五金、日本 INAX 衛浴、YKK 氣密窗、荷蘭 poll-tex 防霾紗窗與義大利 LAMINAM 檯面 。以現代美學深度共鳴高資產族群對質感生活的渴望 。舜元建設深耕台中 28 年，始終堅持「適地而建」與環保永續，以住戶需求為核心 。除了紮實的建築品質，更提供一對一專人客服、五年防水保保固等細緻的售後服務，深得住戶信賴 。這種將客戶擺在第一位的用心，深刻反映在轉手市場上 ，近年舜元建設推出的指標作品如「舜元睦森林」、「舜元知了」、「舜元知茵」、「舜元獨立森林」等，在市場上皆展現極高品牌黏著度，每年僅有零星戶別轉售、一屋難求 。