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據TVBS高雄市長民調，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距。對此，賴瑞隆今（4）日表示，面對各種政治攻防，最重要的仍是回到市政本質，理性務實的高雄市民都很清楚，對城市未來的託付，並非偏離事實的數據，而是誰真正長期站在高雄這一邊。關於高雄市長選戰，TVBS民調中心今天公布最新民調，柯志恩支持度39.7%、賴瑞隆支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距；而高雄市長陳其邁滿意度68.1%、不滿意度19.7%。對於民調結果，賴瑞隆表示，民調真正的目的，是本於事實，作為選舉策略與民意判斷的參考依據；他說，理性務實的高雄市民都很清楚，對城市未來的託付，並非偏離事實的數據，而是誰真正長期站在高雄這一邊，為高雄捍衛權益。賴瑞隆說，面對各種政治攻防，最重要的仍是回到市政本質，以高雄發展為優先、以市民利益為第一，認真審查中央總預算，並支持能守護國家安全、帶動國家產業升級的國防預算，唯有真正守護高雄產業、創造就業機會、推動城市轉型，才是獲得市民信任與支持的根本。