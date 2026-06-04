據TVBS高雄市長民調，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距。對此，賴瑞隆今（4）日表示，面對各種政治攻防，最重要的仍是回到市政本質，理性務實的高雄市民都很清楚，對城市未來的託付，並非偏離事實的數據，而是誰真正長期站在高雄這一邊。

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關於高雄市長選戰，TVBS民調中心今天公布最新民調，柯志恩支持度39.7%、賴瑞隆支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距；而高雄市長陳其邁滿意度68.1%、不滿意度19.7%。

對於民調結果，賴瑞隆表示，民調真正的目的，是本於事實，作為選舉策略與民意判斷的參考依據；他說，理性務實的高雄市民都很清楚，對城市未來的託付，並非偏離事實的數據，而是誰真正長期站在高雄這一邊，為高雄捍衛權益。

賴瑞隆說，面對各種政治攻防，最重要的仍是回到市政本質，以高雄發展為優先、以市民利益為第一，認真審查中央總預算，並支持能守護國家安全、帶動國家產業升級的國防預算，唯有真正守護高雄產業、創造就業機會、推動城市轉型，才是獲得市民信任與支持的根本。

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陳佩君編輯記者


《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。

採訪足跡遍及國會殿堂、總統府、黨政與選戰...