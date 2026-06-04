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前總統蔡英文自退休後就時常在社群Threads跟網友互動，因為常常掛在網路上，前總統跟上流行的速度硬生生比許多網友都快，今（4）日一名網友在社群分享「芋頭捲壽司」的照片，更是吸引蔡英文現身留言區寫下「YBSG」，而這「YBSG」其實是近期在網路上非常流行的日文用語「やばすぎ」縮寫，意指「太扯、太瘋狂了」，不管是什麼情境都能夠使用。今日一名網友在Threads分享了芋頭壽司的照片，「我最近發現比火鍋芋頭更不能接受的東西」，平常應該是用海苔包的壽司，在照片中變成芋泥口味，這讓平常喜歡芋頭的蔡英文直接現身在留言區，並寫下了「YBSG。」而這個「YBSG」是近日在台灣網路生態中最常見的流行語之一，為日文「やばすぎ（yabasugi）」發音縮寫，意指「太扯、太瘋狂了」，是不管是什麼情境都能夠使用的方便形容詞，不過要切記這並不能對上司、上級、正式場合使用。「YBSG」最初由一名住在台灣的日本女生Lily Spacey發起，立志傳播日本元素辣妹風的她，在IG拍影片時開口閉口不離「YBSG」，誇張的影片風格爆紅後，這個用語也隨即成為了台灣人最了解的日文之一。而蔡英文衝浪速度已經到了「YBSG」都知道的程度，也嚇壞許多網友，「怎麼辦總統回的我跟不上，我是不是該檢討」、「小姐你為什麼知道這個梗」、「網速慢一點的真的會跟不上小英」、「蔡英文用YBSG真的太YBSG。」