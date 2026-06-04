我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院拆彈 經濟部喊修法

建立跨部會審定程序 勞動部：高度重視國際社會與供應鏈

美國貿易代表署（USTR）2日聲明，依據《1974年貿易法》第301條，認定全球60國未能有效禁止「強迫勞動商品」，包括台灣、加拿大及歐盟等國將被課徵10%關稅，報告更點名台灣在法律上未禁止這類產品。貿易署今（4）日晚間回應，經濟部將依《貿易法》為管制法源，循跨部會審定程序討論決議，公告限制輸入強迫勞動貨品。USTR據《1974年貿易法》第301條，認定全球60國未能有效禁止「強迫勞動商品」，包括台灣、加拿大及歐盟等國將被課徵10%關稅。報告中明載，台灣似乎正採取步驟履行有關禁止強迫勞動產品進口的承諾，但目前在法律上未禁止這類產品。行政院回應強調，這只是調查程序之一，建議稅率並未立即生效；台灣被列入較低稅率組別，也反映台美已簽署對等貿易協定後，美方肯認台灣相關承諾，仍有爭取最終相對優惠待遇的空間。經濟部表示，為防範外國強迫勞動產品進入我國供應鏈，保障我國產業成為國際認可的優質供應鏈，讓貿易與消費更符合人權期待，本部將依《貿易法》為管制法源，循跨部會審定程序討論決議，公告限制輸入強迫勞動貨品。另外，勞動部今日也表示，因為台灣在台美ＡＲＴ中，對於強迫勞動議題已有具體承諾，這樣的承諾也被美方肯認，因此台灣也被列為建議課徵較低稅率10%的14國之中，比日韓都低。勞動部高度重視國際社會與供應鏈對於強迫勞動風險的關注與防範，接下來，勞動部也會和經濟部建立跨部會的審定程序，在審定決議後，依《貿易法》作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品，來提升供應鏈的勞動人權。