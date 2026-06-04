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▲JCB邀請阿部瑪利亞擔任活動大使，分享搶先實際體驗App的心得。（圖／記者顏真真攝）

看準台灣民眾赴日旅遊熱潮不僅熱度不減，今（2026）年首季更躍升日本旅遊消費力之冠！日本國際支付品牌JCB今（4）日在台全球首發為赴日旅客打造的旅遊應用App「MyJapan+ by JCB」，由JCB攜手日本電信大廠 KDDI・KDDI Digital Life與日本數據庫平台Payke，整合eSIM、智能商品掃碼及GPS智慧推薦等多元服務功能，更祭出2大限時獨家優惠，包括「eSIM 半價」與限額88888名登記「最高10%現金回饋」，搶攻日益成長的旅遊商機，APP預計於6月下旬上線。近年台灣赴日旅遊熱潮持續升溫，台灣旅客更已成為日本旅遊市場最具影響力的消費族群之一。根據日本觀光廳「訪日外國人消費動向調查」，2025年訪日台灣旅客人次高達676萬，全年消費金額突破1兆2000億日圓。到了2026年第一季，根據日本觀光廳公布的「入境旅客消費動向調查」，台灣旅客更以3884億日圓、約新台幣772億元消費金額、占整體16.6%的比例，躍升為訪日消費力全球第一。以台灣僅約2300萬人口規模來看，更凸顯出台灣旅客對日本旅遊市場驚人的消費動能。不僅如此，根據調查，訪日台灣旅客於日本使用JCB卡的月均佔比約達 30%；2025年台灣發行JCB卡於日本的消費金額，更較前一年成長 15%，創下歷史新高。值得注意的是，若排除日本境內會員，僅計海外發行的JCB會員在日本的消費，其中約70％來自台灣JCB會員。除了消費力驚人，台灣旅客的赴日旅遊型態也逐漸從「熱門景點踩點」轉向「深度地方體驗」。根據JCB彙整日本觀光廳相關調查資料分析，台灣旅客訪日回流率高達84%，除了東京、大阪等熱門城市外，也越來越多旅客開始深入地方城市，追求在地文化、美食與特色體驗，這也促使市場對整合型旅遊工具的需求大幅提升。JCB台灣總經理森田亮表示，台灣旅客對日本的熱情與消費力在全球名列前茅，不僅是日本旅遊的重要客源市場，更已成為推動JCB海外消費成長的重要核心動能，因此，在市場基礎成熟及台灣消費者對數位服務接受度高之下，選擇以台灣作為「MyJapan+ by JCB」全球首發市場，別具指標意義。看準全球赴日旅遊需求持續成長，JCB憑藉全球約3800萬以上海外會員、128家海外發卡銀行，以及遍布全球約7200萬家加盟店資源，看好「MyJapan+ by JCB」未來發展潛力，預計3年內達成百萬次下載目標。第一階段聚焦台灣市場，以 30 萬下載數為主要目標，並透過行銷活動與使用者回饋機制，持續優化服務體驗。森田亮提到，未來希望不再僅定位於「支付工具」，而是透過「MyJapan+ by JCB」成為串聯日本地方自治體、商家與海外旅客的重要旅遊平台，進一步帶動地方觀光與區域活化，並將以台灣經驗為基礎，逐步擴展至亞洲其他市場，打造讓海外旅客從行前規劃到旅途中，都能感受到JCB陪伴的智慧旅遊平台。JCB也邀請阿部瑪利亞擔任活動大使，分享搶先實際體驗App的心得。她笑稱，身邊許多台灣朋友到日本旅遊時總是對日本購物與餐飲消費展現高度熱情，尤其逛藥妝店時，經常因看不懂日文商品包裝，不斷傳訊息詢問商品用途與口味，因此，她特別推薦App內建的「智慧條碼掃描」功能，只要掃描商品條碼，即可快速顯示中文商品資訊與使用者評價；而「數位管家」功能則能依據 GPS 定位，即時推薦附近隱藏美食、觀光景點與限定優惠資訊，宛如隨身導遊般貼心便利。