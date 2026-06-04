我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界盃足球賽即將在6月11日點燃戰火。本屆參賽隊伍、球員人數以及比賽場次都創下新高，不僅如此，在票價上更是高到令人咋舌，世界盃相關指南網站及社群整理出票價差異，今年的決賽票價竟比起上一屆高了約6倍。根據The World Cup Guide網站提到，本屆世界盃首採「動態定價」規則，官方解釋是票價根據市場需求即時調整，從開幕賽到決賽，每一輪比賽價格不同，同一輪的比賽不同場次，也可能因出場球隊、購票時間有差異。在紐澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）主場館舉行的比賽票價最高，其次是洛杉磯。去年12月參賽隊伍分組結果公佈後，因應出場球隊的不同，每場比賽價格也不一樣。根據指南網站所記錄的世界盃票價總覽內容，決賽門票中最便宜的門票要價4,185美元，第二級為5560美元，而第一級別起初達8860美元，然而票價4月時被上調至10,990美元，而到了今年五月初，決賽的第一級票價甚至有超過32,000美元的票價。但在2022年卡達世界盃，決賽的第一級別票價僅1748美元，第二級票價為1091美元，最便宜票價平均約為657美元；而在2018俄羅斯世界盃中，三級別的票價又分別更便宜約一百美元左右。根據半島電視台報導，英國球迷協會及前利物浦足球俱樂部執行長摩爾（Peter Moore）推算，若球迷全程跟隨國家隊至決賽，總花費可能將達到3.5萬美元，他認為，「動態定價不應該出現在世界盃和足球比賽中，我們真的想花2000美元去看一場三流比賽嗎？例如沙烏地阿拉伯對陣某個不知名的球隊？」他也提到，國際足總從動態定價中抽取30%的佣金，這簡直太離譜了。