1989年的今天，中國出動軍隊武力鎮壓在天安門廣場爭取民主的學生導致大量死傷，六四「天安門事件」至今已經37週年，外媒關注，北京持續壓制查明真相的訴求，中國年輕世代不知道該事件的人也越來越多。
日本NHK報導，1989年6月4日天安門事件期間，中國軍方動用武力包括開槍，鎮壓聚集在北京天安門廣場及其周邊要求民主化的學生和市民。中國政府報告死亡人數為319人，但一直有人聲稱實際死亡人數遠高於此。
受害者家屬組成的「天安門母親」重申訴求，要中國政府調查事件真相，向受害者及其家屬提供賠償，並追究法律責任。中國政府則一貫的定調當時學生的行為屬於「騷亂」，並堅持認為其應對措施是正確的。
NHK指出，該事件的公共討論已被徹底壓制，即使在事件發生 37 年後，許多年輕一代仍然不知道該事件。此前每年都有一群受害者家屬前往北京一處墓地祭拜，但今年首次被警方禁止，這表明對該案件的控制正在變得更加嚴格。
BBC中文網報導，近年，特別是中國爆發「白紙運動」之後，對「六四」歷史的關注不只局限於八九民運的親歷者和「六四二代」，但當局嚴格審查「六四」事件的討論，對中國年輕人來說，談論「六四」仍然是一個禁忌，甚至具有爭議性。
史丹佛大學胡佛研究所研究員、歷史學者何曉清表示，大家應該清楚看到，就是在共產黨强大的國家機器下，記憶的斷層一直在發生，歷史不斷地被篡改，真相總是被掩蓋，公義得不到伸張。
何曉清2010年起在哈佛大學開設「有目標的反叛：天安門運動的歷史與記憶」課程、著有《天安門流亡：中國民主抗爭的呼聲》。
她説，有些曾經歷過八九民運的一代選擇遺忘、或者向下一代隱暪，是源於恐懼或害怕，「他們知道是會有危險…這個選擇，很多時候都是面對歷史、社會政治環境的一種無奈。」但在2019年香港反送中運動、2022年在中國各地的白紙運動後，何曉清感受到了一些改變，「『白紙』未發生之前，我在香港已經遇見很多內地的同學，和早期在美國看到的憤青很不一樣。他們讓我心存希望。」這也讓她意識到教授六四這一段歷史對傳承的重要。
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受害者家屬組成的「天安門母親」重申訴求，要中國政府調查事件真相，向受害者及其家屬提供賠償，並追究法律責任。中國政府則一貫的定調當時學生的行為屬於「騷亂」，並堅持認為其應對措施是正確的。
NHK指出，該事件的公共討論已被徹底壓制，即使在事件發生 37 年後，許多年輕一代仍然不知道該事件。此前每年都有一群受害者家屬前往北京一處墓地祭拜，但今年首次被警方禁止，這表明對該案件的控制正在變得更加嚴格。
BBC中文網報導，近年，特別是中國爆發「白紙運動」之後，對「六四」歷史的關注不只局限於八九民運的親歷者和「六四二代」，但當局嚴格審查「六四」事件的討論，對中國年輕人來說，談論「六四」仍然是一個禁忌，甚至具有爭議性。
史丹佛大學胡佛研究所研究員、歷史學者何曉清表示，大家應該清楚看到，就是在共產黨强大的國家機器下，記憶的斷層一直在發生，歷史不斷地被篡改，真相總是被掩蓋，公義得不到伸張。
何曉清2010年起在哈佛大學開設「有目標的反叛：天安門運動的歷史與記憶」課程、著有《天安門流亡：中國民主抗爭的呼聲》。
她説，有些曾經歷過八九民運的一代選擇遺忘、或者向下一代隱暪，是源於恐懼或害怕，「他們知道是會有危險…這個選擇，很多時候都是面對歷史、社會政治環境的一種無奈。」但在2019年香港反送中運動、2022年在中國各地的白紙運動後，何曉清感受到了一些改變，「『白紙』未發生之前，我在香港已經遇見很多內地的同學，和早期在美國看到的憤青很不一樣。他們讓我心存希望。」這也讓她意識到教授六四這一段歷史對傳承的重要。