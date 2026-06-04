PC品牌大廠華碩因達公布注意交易資訊標準，公司今（4）日公布4月自結財務數字，單月合併營收848.81億元，年增63.32%；稅前淨利50.5億元，年增222.48%；歸屬母公司業主淨利53.13億元，年增283.02%，單月每股純益7.15元。

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伺服器目標上修

華碩今年成長焦點除了PC本業，也來自AI伺服器。公司已將全年伺服器營收成長目標上修，挑戰翻倍。市場也看好，第二季伺服器業務有機會季增5成、年增2倍。

AI PC題材延燒

輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX發表新款PC晶片RTX Spark，帶動市場對代理式AI與新一波AI PC換機潮的想像。華碩預計秋季推出搭載相關晶片的新產品，市場預期高階電競與創作者筆電需求可望受惠。

華碩董事長施崇棠也認為Agentic AI將大幅提升生產力，並推動AI PC真正進入應用爆發期。

股價漲多後拉回

華碩近期受AI PC與伺服器題材帶動，股價自700元附近一路走高，3日盤中最高衝上964元，創下新高。不過，隨漲多AI股今日同步拉回，華碩終場下跌39元，跌幅4.19%，收在892元。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...