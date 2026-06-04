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PC品牌大廠華碩因達公布注意交易資訊標準，公司今（4）日公布4月自結財務數字，單月合併營收848.81億元，年增63.32%；稅前淨利50.5億元，年增222.48%；歸屬母公司業主淨利53.13億元，年增283.02%，單月每股純益7.15元。華碩今年成長焦點除了PC本業，也來自AI伺服器。公司已將全年伺服器營收成長目標上修，挑戰翻倍。市場也看好，第二季伺服器業務有機會季增5成、年增2倍。輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX發表新款PC晶片RTX Spark，帶動市場對代理式AI與新一波AI PC換機潮的想像。華碩預計秋季推出搭載相關晶片的新產品，市場預期高階電競與創作者筆電需求可望受惠。華碩董事長施崇棠也認為Agentic AI將大幅提升生產力，並推動AI PC真正進入應用爆發期。華碩近期受AI PC與伺服器題材帶動，股價自700元附近一路走高，3日盤中最高衝上964元，創下新高。不過，隨漲多AI股今日同步拉回，華碩終場下跌39元，跌幅4.19%，收在892元。