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六四天安門事件37周年，外交部長林佳龍在臉書發文公開紀念，他回顧，37年前天安門廣場上的槍聲，澆熄了中國人民爭取民主自由的火苗，在幾乎同一個時代，台灣追求民主的力量則在野百合學運後，逐步開花結果，從那一刻起，兩岸走向截然不同的歷史道路。過去林佳龍曾與王丹及海內外朋友發起華人民主書院，期盼自由、民主、人權與法治能在華人世界蓬勃發展，而該書院在今天也舉辦紀念活動。他感嘆，大家親眼見證香港的陷落，許多志同道合的朋友如今或身陷囹圄、或被迫流亡，香港的血淚經驗正是最深刻的提醒，民主自由不能只寄望於統治者的善意，更需要體制保障與人民持續守護，沒有主權作為後盾，民主自由可能在一夕之間遭到侵蝕，沒有民主作為基礎，所謂和平也可能只是威權陰影下的沈默與集體馴服。37年後的今天，中國威權擴張的企圖越來越強烈，對內加強言論管制與維穩，對外更以長臂管轄、跨境鎮壓與資訊操作壓迫海外民主人士，甚至利用民主社會的開放性，反過來削弱民主價值，這正是今年更需要公開紀念六四的原因。林佳龍呼籲，紀念六四不是為了延續仇恨，而是為了守護真相，讓下一代知道自由從來不是理所當然，台灣曾走過威權，由一代代青年接力推開民主大門，因此更有責任與所有追求自由的人站在一起，成為國際民主陣營中堅定且溫暖的力量。