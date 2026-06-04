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BWF超級1000系列印尼羽球公開賽，今（4）日持續在雅加達角逐16強。身為本屆男單賽事唯一倖存台將的台灣羽球一哥周天成，今日碰上世界排名第 34 的香港名將伍家朗。兩人睽違3年多再度碰頭，周天成展現強大韌性，在歷經58分鐘的三局鏖戰後，最終以21：15、16：21、21：14勝出，不僅成功連續兩年闖進印尼公開賽八強，更一舉中止了對戰伍家朗的二連敗。目前世界排名第6的周天成，過去在印尼賽戰績輝煌，更曾於2019年勇奪該賽事男單冠軍。本場比賽前，周天成雖然在生涯對戰紀錄中以11勝9敗略佔上風，但最近兩次交手，2021年印尼大師賽與2023年亞洲混合團體賽都吞下敗仗。今日首局開打，周天成迅速進入狀態，在4：4平手時發動一波7：1的猛烈攻勢，並以11：5進入技術暫停。休息過後周天成持續擴大領先，不料在取得 20：9 的絕對局末點優勢時，竟讓伍家朗連續化解了6個局點，所幸最終穩住陣腳，以21：15先下一城。進入第二局，周天成在5：4領先時，被伍家朗回敬一波8：2的攻勢，陷入7：12的落後。儘管周天成展現韌性連追4分試圖止血，可惜關鍵時刻無法成功反超，最終以16：21被對手扳回一盤。關鍵決勝局，雙方一開賽就陷入激烈的拉鋸，戰成6：6平手。此時周天成發揮老將的價值，在關鍵分上打得極具攻擊性，強勢轟出一波連拿5分的一波流攻勢，瞬間拉開比分。帶著領先優勢進入後半局的周天成未再重蹈覆轍，穩紮穩打不給對手任何反撲機會，最終以21：14鎖定勝局，耗時3局搶下這張珍貴的8強門票。順利晉級8強後，周天成明日的對手將是香港好手李卓耀與印度年輕黑馬謝提（Ayush Shetty）之間的勝方。只要再過一關，周天成就能挺進4強，繼續朝著重返印尼公開賽王座與本季首冠的目標強勢邁進。