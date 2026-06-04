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針對日本與菲律賓協商專屬經濟海域（EEZ）是否損及台灣權益，外交部長林佳龍今（4）日親自澄清，日菲是在處理雙方重疊海域，並未擴張範圍，且在國際法上對台灣沒有約束力，政府從日菲峰會起就全程掌握，兩國不論公開或透過外交管道，都已向我方確保台灣利益不受損。林佳龍直言，兩國最主要是針對中國的軍事擴張，由於中國軍艦和飛機頻繁出入釣魚台、巴丹島附近，嚴重破壞現狀，才促使周邊國家必須加強互相合作，這與台灣增加與日本、菲律賓的合作是一樣的道理，皆有助於維護第一島鏈與台海和平。針對中國外交部及官媒的抗議，林佳龍砲轟這是倒果為因，中國自己就是製造問題的人，企圖破壞區域和平，不僅沒有權利代表台灣發言，更不用越俎代庖。涉外官員證實，政府自「日菲峰會」起便全程掌握進展，與兩國保持溝通，日菲談判結果不影響我國依國際法享有的主權權利，更不會衝擊現行的《台日漁業協議》與《台菲漁業執法合作協定》。官員指出，日本內閣官房長官木原稔日前已明確表示協議對第三國無拘束力；而日菲將關係提升為全面戰略夥伴關係，目的就是為了因應中國試圖在印太塑造有利於己的新常態，共同強化第一島鏈的海上防禦。涉外官員警告，中國近年透過軍事威懾、海警執法等手段試圖塑造管轄假象，從中國官媒海警圖來看，巡查範圍北至八重山、南至巴丹島，但國內部分人士卻刻意連結海域談判，渲染政府反應慢、喪權辱國，與中國官媒高度雷同，若一味轉向攻擊政府，無異於落入中國試圖分化台灣社會、削弱民主陣營合作的資訊戰框架。