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證交所今年第二年參展COMPUTEX 2026（台北國際電腦展），董事長林修銘指出，台灣證券交易持續推動高成長性科技企業進入資本市場，支持產業發展，他預估，今年將有約40家企業IPO，其中有高達4成是AI相關公司，證交所將持續創造投資價值，並帶動產業與經濟發展。證交所表示，未來將持續強化證交所作為全球領先籌資平台的功能，使台灣能在全球 AI、半導體及科技產業維持領導地位，同時積極發掘具高度成長潛力的「隱形冠軍」，並透過璞玉指數與提升企業價值計畫，協助投資人辨識優質企業、理解他們的長期成長策略，進而創造投資價值，也帶動整體產業與經濟的發展。林修銘指出，台灣在全球AI生態系中扮演關鍵角色，背後仰賴的不只是頂尖的單一企業，而是堅韌的完整產業鏈，以及支撐產業長期發展、成熟穩健的資本市場。如果說過去由石油支撐全球經濟發展，未來的成長動能則將來自證交所的科技與AI企業。證交所致力串聯上下游的關鍵技術與企業，向國際市場展現台灣如何持續引領全球AI基礎建設，並為產業創新與長期成長奠定基礎。證交所今日也邀集多家上市科技企業代表，完整呈現台灣在半導體及AI產業鏈的布局，例如世芯電子、汎銓、南亞科、欣興、台達電等多家台灣科技廠，分享全球AI算力需求快速成長下所帶動的產業機會，也肯定台灣資本市場對企業發展所提供的多元支持。林修銘透露，台灣證券交易持續推動高成長性的科技企業進入資本市場，以支持下一階段產業發展。預估今年將有約40家企業申請上市，其中超過15家為 AI供應鏈相關企業，佔整體申請家數逾40%，高於2025年的33%及2024年的29%，顯示AI相關企業已逐步成為台灣資本市場的重要成長動能。證交所強調，將持續打造具國際競爭力的資本市場平台，串聯全球投資人與推動AI發展重要企業，協助企業加速技術創新、產業規模化與國際布局。林修銘表示，證交所不僅是資本市場平台，更是觀察AI未來產業發展的重要窗口。站在資本與創新的交會點，串聯全球資本與推動AI發展的重要企業，協助創新技術從研發走向具規模化與投資價值的產業發展。透過證交所，技術創新得以加速推動AI應用落地，而資本市場則進一步支持產業規模化與全球布局。