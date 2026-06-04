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愛莉莎莎去年推出瑜伽線上課程，並且找來尼泊爾瑜伽大師Raj合作，讓許多人在家中也能夠輕鬆享受樂趣，不過近日Raj卻指控愛莉莎莎明明課程賣了數億元，卻只分給自己1%酬勞，為此愛莉莎莎回擊，Raj拿到超過500萬台幣，遠多過於他片面之詞，雙方正式撕破臉。在瑜伽之亂還沒落幕之時，愛莉莎莎今（4）日馬上開啟新團購，同時透露將從購買者中，抽出兩位送10股台積電股票，掀起許多討論。愛莉莎莎今日在社群公開全新團購商品「體香膏」，並且自己親自實測流汗一整天後是否還有效，還找來攝影師聞自己腋下，測試商品是否能夠得到粉絲的信任，而她也搞笑寫下：「有買瑜伽課的人，要記得買體香膏。」把自己瑜伽分潤爭議用好用滿。同時愛莉莎莎也透露，為了回饋有購買的顧客，本次將從購買體香膏的訂單中，抽出兩位來送10股台積電股票，價格數萬元馬上掀起網友熱議，「你可以不買，但一定要推薦瑜伽老師買」、「瑜珈完馬上變體香膏，到底什麼行銷鬼才！」、「超級特別的禮物」、「愛莉莎莎真的直接買地蓋房子賣出去也會馬上售完吧」、「這樣也能接，這腦袋真的太強了。」