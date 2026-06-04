美國對涉嫌強迫勞動生產商品進行301條款相關調查後，將對台灣等國家徵收至少10%關稅。不過，美國貿易代表署（USTR）前官員分析，此數字仍有下修空間。
貿易代表公布調查結果 強迫勞動課10%
美國政治新聞Politico報導，在對等關稅被最高法院推翻後，川普政府立即對全球徵收10%的臨時關稅外，並倉促展開貿易調查，提議對60多個國家加徵新的關稅，同時進一步降低對鋼鐵、鋁和銅製品徵收的高關稅，以減輕農業和製造業的負擔。
這顯示川普的貿易政策受到兩股不同力量影響，一方面是降低日用品成本的政治需要；另一方面是川普希望透過建立高關稅壁壘來保護國內製造業，從而「重振」美國工業。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）2日公布其中一項調查的結果，60個貿易夥伴涉嫌強迫勞動，建議對44個國家徵收12.5%的關稅，並對已制定法律禁止使用強迫勞動生產商品的國家，以及已經與美國簽訂貿易協定的國家，徵收10%關稅，台灣也在名單之中。
白宮也正尋求略微提高澳洲、阿根廷和紐西蘭的關稅，這些國家去年僅面臨10%稅率。
前官員指高於預期 稅率有望調降
一位前美國貿易代表署官員表示，葛里爾公布的強迫勞動關稅稅率，實際上高於預期，因為這只是川普新關稅計劃的起點，但「豁免範圍也更廣」。
他指出，「在過去的案例中，我們曾看過最終數字被調降或推遲，因此我也在觀察這一點。」
另項調查仍在進行 歐盟暗示能接受
美國貿易代表署目前還在加緊完成一項針對歐盟、中國、東南亞國家等16個貿易夥伴的單獨調查，以查明它們是否在製造業領域過度生產，從而不公平地湧入美國市場。
儘管布魯塞爾和北京都在公開聲明中抨擊了新的關稅提案，但歐盟官員私下表示，可以接受10%的稅率，但也擔心下一次貿易調查可能會被大幅提高關稅，仍在等待更多具體細節。加拿大等其他外國領導人也普遍抱持這種謹慎的態度。
美國貿易代表辦公室仍需舉行公開聽證會並徵求公眾意見，才能最終確定強迫勞動關稅，聽證會預計在7月7日舉行。
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美國政治新聞Politico報導，在對等關稅被最高法院推翻後，川普政府立即對全球徵收10%的臨時關稅外，並倉促展開貿易調查，提議對60多個國家加徵新的關稅，同時進一步降低對鋼鐵、鋁和銅製品徵收的高關稅，以減輕農業和製造業的負擔。
這顯示川普的貿易政策受到兩股不同力量影響，一方面是降低日用品成本的政治需要；另一方面是川普希望透過建立高關稅壁壘來保護國內製造業，從而「重振」美國工業。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）2日公布其中一項調查的結果，60個貿易夥伴涉嫌強迫勞動，建議對44個國家徵收12.5%的關稅，並對已制定法律禁止使用強迫勞動生產商品的國家，以及已經與美國簽訂貿易協定的國家，徵收10%關稅，台灣也在名單之中。
白宮也正尋求略微提高澳洲、阿根廷和紐西蘭的關稅，這些國家去年僅面臨10%稅率。
前官員指高於預期 稅率有望調降
一位前美國貿易代表署官員表示，葛里爾公布的強迫勞動關稅稅率，實際上高於預期，因為這只是川普新關稅計劃的起點，但「豁免範圍也更廣」。
他指出，「在過去的案例中，我們曾看過最終數字被調降或推遲，因此我也在觀察這一點。」
另項調查仍在進行 歐盟暗示能接受
美國貿易代表署目前還在加緊完成一項針對歐盟、中國、東南亞國家等16個貿易夥伴的單獨調查，以查明它們是否在製造業領域過度生產，從而不公平地湧入美國市場。
儘管布魯塞爾和北京都在公開聲明中抨擊了新的關稅提案，但歐盟官員私下表示，可以接受10%的稅率，但也擔心下一次貿易調查可能會被大幅提高關稅，仍在等待更多具體細節。加拿大等其他外國領導人也普遍抱持這種謹慎的態度。
美國貿易代表辦公室仍需舉行公開聽證會並徵求公眾意見，才能最終確定強迫勞動關稅，聽證會預計在7月7日舉行。
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