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▲金主愛5月31日陪同父親金正恩前往新義州溫室農場視察。（圖／達志影像）

▲2022年11月，金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

北韓最高領導人金正恩之女金主愛，近期公開活動次數明顯攀升，形象也出現顯著轉變，從昔日的天真小女兒，逐漸蛻變為神情沉穩、舉止正式的「領導人接班人」，引發外界高度關注。根據韓媒《News1》報導，北韓官媒《勞動新聞》日前公開金正恩父女5月31日赴新義州溫室綜合農場視察的照片，久未露面的金主愛也現身其中，全程在旁聆聽農場生產及蔬菜科學研究簡報。值得注意的是，金主愛這次的穿著打扮與以往明顯不同。過去她陪同父親出席活動，多半穿著與金正恩風格相近的服裝，但這次改穿與北韓高階幹部相似的深藍色套裝，與身穿白色外套、草帽的金正恩形成刻意區隔。從官媒公開的照片也能看出，金主愛聽取簡報時神情專注、表情嚴肅，即便在油菜花田散步等輕鬆場合，也不見過去的燦爛笑容，始終維持沉穩冷靜的姿態。與金正恩並肩同行時，她也刻意保持一定距離。回顧2022年金主愛首次曝光時，北韓媒體著重呈現她天真活潑、備受父親疼愛的一面。但近年來，官方發布的照片逐漸轉向突顯其權威與領導氣質，甚至出現她站在金正恩前方、臉部置於畫面中心的構圖，外界解讀這並非偶然。從公開活動的頻率來看，金主愛的存在感也持續提升。統計顯示，她2024年共公開露面13次，2025年增至17次，2026年截至5月底已達15次，出席場合涵蓋軍事試射、閱兵典禮、軍工廠視察及重要紀念活動等，涉及層面愈來愈廣。南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出分析，北韓官媒公開的照片皆經精心挑選，金主愛本人勢必已清楚意識到自己被賦予的身分與角色。他指出，「雖然照片看不出來，但很可能有人持續針對她的表情、站位與動線進行細部指導」，認為金主愛目前仍在接受系統化的接班人培訓，而非單純陪同父親公開亮相。