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台積電今（4）日股東會，不過股價盤中隨大盤回檔，終場下跌40元，收在2385元，只是盤後鉅額交易卻出現高價成交，最高一筆以2445.06元成交8320股，成交金額約2034萬元，價格刷新日前2442元紀錄，成為市場關注焦點。根據證交所鉅額交易資訊，台積電今日共有5筆鉅額交易，成交價落在2385元至2445.06元之間。其中最大一筆以2385元成交407萬1307股，成交金額達97.1億元；其餘幾筆分別以2392.5元、2397.22元、2397.27元及2445.06元成交。若合計今日台積電5筆鉅額交易，成交股數約410萬股，成交金額約97.83億元。雖然現貨股價收黑，但盤後仍有買盤透過鉅額交易承接，且部分成交價高於當日收盤價，也讓市場關注是否代表中長線資金仍看好後市。法人指出，短線台股漲多後出現震盪並不意外，台積電現貨收盤價回落至2385元，但鉅額交易中仍出現接近2450元的成交價，代表部分資金願意在高檔承接。後續仍須觀察台積電量能、外資動向，以及AI供應鏈能否延續資金熱度。