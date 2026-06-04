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國民黨主席鄭麗文積極訪美，傳出她有意代表藍營角逐2028總統大選，但面對黨內潛在的總統人選包括盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜「三顆太陽」，鄭麗文要如何突圍？作家趙曉慧分析，鄭麗文若想一圓總統夢，不僅要面臨巨大阻力，還必須使出政治手腕擺平黨內諸侯。趙曉慧指出，鄭麗文第一步勢必得利用現任黨主席的優勢，召開全代會沒收初選，將全民調或黨員投票改為直接徵召，並製造一個非她不可的理由；接著，她必須對三顆太陽分官封爵、軟硬兼施，讓韓國瑜續任立法院長；對盧秀燕則拋出「鄭盧配」或承諾出任行政院長、獨厚中台灣建設；至於個性溫吞的蔣萬安，估計會選擇做滿台北市長任期，避免背負落跑市長罵名。這套看似完美的出口轉內銷劇本，現實中恐淪為紙上談兵，趙曉慧認為，鄭麗文若敢強行沒收初選，國民黨內部反噬力量不可小覷，盧秀燕等地方諸侯大可發動聯名抗議、威脅不幫忙輔選，她以先前的軍購案為例，當時鄭麗文配合北京主張「3800 億 + N」版本，卻根本沒人理會，最終是藍營地方諸侯因擔心激怒美國、影響2026選情，聯手強行通過7800億元版本，已證明鄭麗文早已令不出八德路。趙曉慧強調，台灣的民主發展至今，早就不是一兩個政治強人或外力，在密室裡指定就能算數，國民黨地方諸侯雖然各懷鬼胎，但都有一個共同的本能，就是怕沒有選票，只要這個怕死的本能還在，鄭麗文想要走通這條北京指定的奪權之路，註定只能是一場高難度的空中走鋼索。