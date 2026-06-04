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近期共和黨人對川普不再百依百順

美國聯邦眾議院當地時間週三通過一項決議，限制總統川普（Donald Trump）對伊朗動武的權力，包括4位共和黨眾議員倒戈，被認為是川普的一次重大挫敗。對此，川普在社群媒體最新發文痛批眾議院投票結果「不愛國」、「可恥」。川普在個人Truth Social上發文表示，「昨天，眾議院進行了一次毫無意義的投票，由4名糟糕的共和黨人和所有民主黨人投票通過了限制我的戰爭權力的法案，此時正值我與伊朗進行結束戰爭的最後談判之際。誰會做出如此不愛國的事？他們明明知道談判的進展。民主黨人的行為是被『川普精神錯亂症候群』所驅使，他們寧願我們的國家失敗，也不願讓我再取得一次勝利。至於那4名共和黨人，就完全是另一回事了──他們是譁眾取寵之徒！他們應該感到可恥！」限制川普對伊朗動武權力的法案以215票贊成、208票反對通過，若法案之後在參議院也獲得過關，那麼川普可能必須從伊朗撤軍，除非他能獲得國會授權使用武力。共和黨在眾議院與參議院都佔有微弱多數，因此這類法案過去被認為不可能闖關成功，但最終在4名共和黨人倒戈下過關。「今天這項法案的通過，釋放出一個重大的轉折訊號：越來越多共和黨人正聽取其選民的意見，而這些選民並不希望中東再發生另一場無期限的戰爭」。投票案發起人，同時也是眾議院外交委員會首席議員的眾議員米克斯（Gregory Meeks）在投票後的一份聲明中表示。不過依然有許多共和黨人支持川普，批評這次投票只是為了削弱美國、攻擊川普而進行的政治作秀。