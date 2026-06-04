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▲白冰冰（如圖）走出陰霾後幾乎年年發片，並且準備好資料報名金曲獎，然而連續23年都沒入圍。（圖／記者吳翊緁攝影）

白冰冰金曲獎連續槓龜23年，今年再度入圍台語歌后！回首28年前首次入圍，她坦言當時才剛發生白曉燕事件不久，心情十分低落，覺得誰得獎都與她無關。白冰冰今（4）日受訪時提到，當下認為是自己的成就害了小孩，一度萌生退出演藝圈、從此「封麥」的念頭。如今白冰冰走出陰霾，她說：「現在想起來好險沒退休，（如果）退休是自己的損失、也是社會的損失。」白冰冰憑著新歌〈喝酒講酒話〉2度入圍金曲獎最佳台語女歌手獎，回想起28年前首度入圍，她坦言自己剛經歷喪女之痛，「當時是我人生最痛的時候，覺得天要滅我了。」白冰冰更認為是自己的成就害了孩子，當下只想要封麥、退出演藝圈，不知如何享受入圍的喜悅，不僅缺席金曲獎典禮，最後誰得獎也絲毫不在意、與她無關。白冰冰透露當她走出陰霾、重拾心情後，幾乎年年出唱片，每年也都準備好資料報名金曲獎，然而連續23年都沒入圍，讓她難掩失落說：「可能我們比較市場派，不入評審的眼，因此我就覺得市場接受我、把銷量顧好，每首歌唱紅比較重要，不被青睞我也沒辦法。」沒想到今年竟再次入圍金曲獎，白冰冰今記者會上看到眾多媒體，開心直呼自己彷彿像是已經得獎，透露：「現在想起來好險沒退休，（如果）退休是自己的損失、也是社會的損失，大家沒辦法看到這麼快樂的人。」這次將與秀蘭瑪雅、陳怡婷、鄭宜農、PiA 吳蓓雅共同角逐，白冰冰笑稱是四代同堂，同時表示心情非常雀躍，「如果有得獎，感謝評審老師看到我的努力；如果沒有，日子還是要繼續過。」並形容自己是最認真的歐巴桑，將一直在演藝圈內貢獻所學。值得一提的是，好友狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐近來因涉嫌違反《槍砲條例》等罪，遭羈押禁見，白冰冰被問到此事，坦言有關心狄鶯，但朋友的關心也有限，「我們這些像阿嬤一樣的人，都只能苦勸，要怎麼樣、要怎麼樣，家庭的凝聚力是很重要的。」