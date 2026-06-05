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▲忠青商行吃到飽菜單（圖／忠青商行提供）

▲ 「忠青商行」MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館店為緯豆集團的第7間展店，推出吃到飽方案。（圖／忠青商行提供）

鳥貴族吃到飽方案再添一分店「慶城店」 每人899元限時120分鐘

▲鳥貴族吃到飽方案再添一家分店。（圖／業者提供）

以眷村美食為主打的「忠青商行」，其中林口三井店升級為全台首間吃到飽門市，「主食套餐+自助吧吃到飽」平日最低每人378元起，主食之外還能無限享用12款自助吧品項，包含炸物、甜點、飲品等。另外，來自日本的居酒屋品牌「鳥貴族」則宣告吃到飽方案繼「高島屋店」之後，再增加一分店「慶城店」。全台首間升級自助吧吃到飽的忠青商行，包含炸物、古早味甜點等，還包含老闆阿緯私心推薦必吃的「水晶拔絲地瓜」。而「忠青商行」經典餐點在林口三井店也仍然吃得到，包含人氣最高的「招牌好蝦蛋飯套餐」，飯上鋪上滿滿鮮蝦仁，搭配半熟蛋、特製蝦醬。另外，來自日本的連鎖居酒屋「鳥貴族」，自今年3月首度於「高島屋店」推出吃到飽方案，即日起吃到飽方案再增加一分店「慶城店」。2024年9月鳥貴族登台，於新光三越台北南西一館開設全台首間分店，主打超過百款餐點均一價100元。後台灣分店陸續推出吃到飽方案，可吃到的菜色包含經典串燒、釜飯、炸物、飲品等，通通均可無限享用，採全日供應，每人899元，用餐時間為120分鐘。