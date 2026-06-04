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近日有外媒報導北京當局將國民黨主席鄭麗文，視為2028年總統大選的潛在人選。對此，媒體人黃暐瀚今（4）日在臉書發文直言，如果鄭麗文當初能效法盧秀燕在2023年的公開表態，明確宣布不選總統、不當副手，如今根本不會有這項議題；如今鄭麗文在美國僑宴的談話，已引發媒體高度關注，事後再由文傳會發布澄清稿，實屬大可不必，因為時至今日誰敢斷言鄭麗文不選2028？鄭麗文要不要參選是一回事，但能不能才是關鍵。黃暐瀚指出，鄭麗文若想代表國民黨角逐2028年大選，必須滿足兩大前提：首先是民調必須超越黨內的盧秀燕、韓國瑜及蔣萬安，面對盧秀燕的兩度等待、韓國瑜的奮力一搏，以及被視為明日之星的蔣萬安，目前很難看出鄭麗文的民調要如何超越這三人；其次是必須在2026年的地方選舉中攻城掠地，除了守住現有的執政縣市，還必須設法攻下台南與高雄。黃暐瀚強調，今年縣市長選舉的結果，將直接決定鄭麗文能否成為像2005年馬英九或2019年韓國瑜那樣成為「被藍營選民期待的人」。如果選民相信只有她能擊敗賴清德、重回執政，即便她缺乏直轄市長等行政經驗，仍有機會成為藍營的「the one」；反之，若國民黨在2026年未能建立戰功，甚至丟失新北市等重要堡壘，屆時不僅談不上2028年大選，黨主席的職位能不能保住都成問題。