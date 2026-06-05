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壽司郎搶先吃！排隊爆款Double V開心果冰淇淋

▲壽司郎Double V「開心果義式冰淇淋&慕斯蛋糕」160元。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者今（4）日開箱試吃，以巧克力戚風襯底的開心果慕斯蛋糕，吃起來細緻平衡，搭配一口開心果義式冰淇淋，出乎意料地驚艷，色澤不搶眼的冰淇淋，入口綿密濃郁、還帶著高雅果香。眼前這個還沒吃完，馬上急著再點第二個。

黑鮪魚珍稀金三角、生食級生斑節蝦！壽司郎創業祭新菜開箱

記者實際開吃覺得真實口感細緻柔嫩、甘甜肥嫩。

▲左起：「黑鮪魚金三角」90元、「日本產白魽」70元、「大切長鰭鮪」50元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「生斑節蝦」40元，鮮豔透亮的蝦尾正是新鮮證明。（圖／記者蕭涵云攝）

再推薦生食級「生斑節蝦」鮮甜自帶脆彈口感、賀田灣「日本產白魽」脂香鮮美、風味獨特的「醬烤目光魚」，

「大切長鰭鮪」綿軟口感適合長輩與小孩，「麻辣酥炸赤魷」偏重口味富有嚼勁很涮嘴。

▲壽司郎首次登場的「醬烤目光魚」70元，風味獨特。（圖／記者蕭涵云攝）

▲壽司郎8周年創業祭新菜開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

爭鮮：MAGiC TOUCH x COCA泰式新菜開吃

」，主打青檸醬、沙嗲醬、泰式酸辣醬、椰奶4大靈魂醬料入菜，開吃「泰Chill酸辣金絲蝦、泰泰青檸鰤魚、泰Chill酸辣雞串、泰爽海鮮沙拉、泰Chill打拋茶碗蒸、香濃椰香海鮮麵」，消暑南洋風味嚐鮮。



▲MAGiC TOUCH × COCA泰式聯名，南洋系日料消暑開吃。（圖／爭鮮提供）



甜點控瘋了！神級Double V開心果冰淇淋悄悄回歸，今年壽司郎8周年創業祭，聯名Double V創辦人兼主廚陳謙璿，比本店內還早開吃排隊爆款，壽司郎Double V「開心果義式冰淇淋&慕斯蛋糕」讓同步開吃黑鮪魚珍稀金三角、生食級生斑節蝦、泰式綠咖哩烏龍麵等新菜開箱。台北義式冰淇淋Double V創辦人兼主廚陳謙璿（Willson Chen），曾獲2015 Marco Polo Intel. Gelato Cup世界義式冰淇淋大賽亞軍，存在眾多甜點饕客的口袋名單，受封台北最好吃義式冰淇淋。去年底經典再升級的開心果週，迴響極度熱烈，超多人寧願雨中排隊4小時也要吃到的神級口味，「吃過最好吃的開心果Gelato」好評不斷；今年悄悄在壽司郎搶先開吃。（DOP，Denominazione di OrigineProtetta），代表源自真實產區、且製作過程符合嚴格標準作業，，打造質地綿滑、滿溢濃郁果香的開心果義式冰淇淋。趁還沒有太多人發現這個好消息，趕快手刀衝去吃。壽司郎6月3日至6月28日，盛大推出期間限定的8周年「創業祭」活動，以「款待之心」打造珍稀美味盛典，首推每條鮪魚身上僅有兩塊的「黑鮪魚金三角」，位於下巴連接肚子的部位，有如「海中和牛」般油脂豐厚，還有份量十足的「鮭魚親子生菜海苔包」、「特製塔塔醬酥炸大牡蠣」，大啖北海道水章魚、輕醋漬竹筴魚、魷魚海苔包搭配鮭魚卵的「嚴選壽司3貫」，不少拉麵控也關注的壽司郎，本次推出泰國正統生產製作的「泰式綠咖哩烏龍麵」，濃郁椰奶裡吃得到辛辣感，後勁十足。爭鮮餐飲集團旗下MAGiC TOUCH点爭鮮，跨界攜手知名泰式品牌「COCA泰式串燒酒場