控制器大廠新代今（4）日召開股東會，去年每股稅後純益35.12元，決議每股配發16元現金股利，配發率約45.5%。

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新代表示，人形機器人、高端加工需求、新能源車等應用，將持續帶動工具機與自動化設備市場發展。同時，中國製造業企業外移至東協、歐盟、越南等地，也帶動相關設備採購需求，為產業提供後續成長動能。

新代去年全年合併營收139.6億元，年增29.17%；稅後純益22.83億元，年增66.28%；毛利率45.75%，整體獲利表現明顯優於產業平均。

新代指出，後續將聚焦類人形機器人、AI智慧製造，以及非中國市場的海外布局，並持續拓展馬來西亞與印度等重點市場。中國蘇州新廠將投產，馬來西亞新廠則預計兩年後加入生產，有助於支應海外市場與智慧製造相關需求。

新代今日股價開高後走低，終場下跌10元，收2285元，跌幅0.44%，成交量187張。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...