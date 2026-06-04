控制器大廠新代今（4）日召開股東會，去年每股稅後純益35.12元，決議每股配發16元現金股利，配發率約45.5%。
新代表示，人形機器人、高端加工需求、新能源車等應用，將持續帶動工具機與自動化設備市場發展。同時，中國製造業企業外移至東協、歐盟、越南等地，也帶動相關設備採購需求，為產業提供後續成長動能。
新代去年全年合併營收139.6億元，年增29.17%；稅後純益22.83億元，年增66.28%；毛利率45.75%，整體獲利表現明顯優於產業平均。
新代指出，後續將聚焦類人形機器人、AI智慧製造，以及非中國市場的海外布局，並持續拓展馬來西亞與印度等重點市場。中國蘇州新廠將投產，馬來西亞新廠則預計兩年後加入生產，有助於支應海外市場與智慧製造相關需求。
新代今日股價開高後走低，終場下跌10元，收2285元，跌幅0.44%，成交量187張。
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新代去年全年合併營收139.6億元，年增29.17%；稅後純益22.83億元，年增66.28%；毛利率45.75%，整體獲利表現明顯優於產業平均。
新代指出，後續將聚焦類人形機器人、AI智慧製造，以及非中國市場的海外布局，並持續拓展馬來西亞與印度等重點市場。中國蘇州新廠將投產，馬來西亞新廠則預計兩年後加入生產，有助於支應海外市場與智慧製造相關需求。
新代今日股價開高後走低，終場下跌10元，收2285元，跌幅0.44%，成交量187張。