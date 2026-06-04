我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳行程滿檔，明（5日）將飛往韓國展開4天密集拜會，其中還將獻出「綜藝首秀」，登上《You Quiz on the Block》與韓國「國民MC」劉在錫對談。節目預計10日晚間播出。據韓媒OSEN報導，黃仁勳確定將登上韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，製作單位表示，「具備全球影響力與存在感的他，選擇了《劉QUIZ》作為其首場綜藝談話節目舞台，令人十分期待他將展現出何種特別的瞬間。」節目製作單位CJ ENM經營主管南承勇（音譯）透露，節目不只會留在AI或企業經營，「請大家多多關注他如何展現從洗碗工少年，成長為全球市值第一企業執行長的奮鬥歷程，以及洞察人工智慧（AI）時代潮流並遠瞻未來的洞察力，與未來社會人才形象等個人人生故事。」報導稱，黃仁勳將於5日前往韓國錄製節目。這也是他首次在韓國娛樂訪談節目亮相，而非傳統的時事節目或紀錄片。該集節目預計將於韓國時間10日下午8時45分正式播出。由韓國國民MC劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，過去曾邀請過許多各領域的代表人物跨界對談。微軟創辦人比爾蓋茲去年也曾是節目來賓，當時連劉在錫都感慨沒想過會與比爾蓋茲面對面談話，此次又將與黃仁勳對談，也讓節目備受外界矚目。