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晶片大廠博通（Broadcom）領跌晶片股，美股4日開盤走勢分歧，標普500指數下跌0.4%、那斯達克指數下跌1%，由於資金輪動到其他板塊，道瓊工業指數逆勢大漲526點或1.1%。截至美東時間上午9時45分，道瓊工業指數上漲610.85點或1.21%，暫報51,297.92點；標普500指數下跌20.29點或0.27%，暫報7,533.39點；那斯達克指數下跌280.22點或1.04%，暫報26,573.76點；費城半導體指數下跌762.33點或5.48%，暫報13,154.62點。個股部分，輝達下跌0.63%、台積電ADR下跌0.89%、AMD下跌6.22%、英特爾下跌2.5%、博通下跌15.37%。CNBC報導，晶片大廠博通公布的第二季財報，營收未達市場預期，股價開盤下跌超過12%，若跌勢持續到收盤，將會是該股一年多來最糟糕的一天；網路安全公司CrowdStrike亦因發布了表現平平的第二季營收指引，股價大跌10%，也可能創下2024年7月22日以來最大單日跌幅。另外，美國勞工部4日公布數據，上週初領失業救濟金人數達到2月初以來最高水準。截至5月30日當週，初領失業救濟人數總計22.5萬人，比前一周增加1.3萬人，高於道瓊斯指數普遍預期的21.5萬人。