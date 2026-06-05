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▲世界排名第三的德國名將茲維列夫，生涯第五度闖入法網四強。。（圖／美聯社／達志影像）

2026年法國網球公開賽男單賽事迎來近年最出人意料的四強陣容。隨著衛冕冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷退賽、頭號種子辛納（Jannik Sinner）提早出局，以及喬科維奇（Novak Djokovic）止步八強，本屆賽會確定將產生一位全新的大滿貫冠軍得主。最終挺進四強戰的四名選手為：茲維列夫（Alexander Zverev）、門希克（Jakub Mensik）、柯博利（Flavio Cobolli）以及阿納爾迪（Matteo Arnaldi）。世界排名第三的德國名將茲維列夫，生涯第五度闖入法網四強。在眾多奪冠熱門相繼淘汰後，茲維列夫已成為本屆賽事公認的奪冠大熱門。他本屆賽事展現了極高統治力，不僅以直落三盤擊敗西班牙新星朱達（Rafael Jodar），全場比賽更僅丟掉過一個盤數。憑藉強勢發球、頂尖反手拍與卓越的紅土移位，茲維列夫正尋求拿下生涯首座大滿貫金盃。他的對手是年僅20歲的捷克超新星門希克。門希克本屆賽事表現令人驚艷，在擊敗方塞卡（Joao Fonseca）後生涯首度闖進大滿貫四強，展現出超越年齡的冷靜與強大發球火力。對於茲維列夫而言，這場比賽考驗他如何在奪冠壓力下保持節奏；對門希克來說，則是一場「毫無包袱」的放手一搏。專家預測，茲維列夫豐富的準決賽經驗將成為勝負關鍵，看好他以盤數3：1勝出。下半區則是充滿歷史意義的「全義大利內戰」。無論週五結果如何，義大利將自1976年以來，首度擁有男單選手闖入法網決賽。這不僅體現了義大利網球近年深厚的底蘊，更標誌著該國已成為世界網壇的頂尖勢力。柯博利（第10種子）在八強賽中擊敗第四種子奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime），展現出極具侵略性的正手拍火力。對手阿納爾迪則以頑強韌性著稱，他在本次賽會中歷經多場馬拉松式惡戰，包括逆轉提亞佛（Frances Tiafoe），展現了在困境中解決問題的驚人能力。這場「義大利內戰」雙方極度熟悉對手戰術，心理韌性將成為決勝關鍵。專家分析，柯博利目前狀態正處於生涯最高峰，預測他將以3：1的盤數擊敗阿納爾迪，闖進決賽。本次法網四強賽不僅是職涯里程碑的爭奪戰，更是網壇勢力板塊轉移的象徵。無論最終是茲維列夫成功移除生涯最大的質疑，或是由門希克、柯博利、阿納爾迪其中之一開啟新時代，週日晚間的巴黎，都將誕生一位全新的大滿貫冠軍得主。