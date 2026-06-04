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義大利網球旋風持續席捲巴黎！在週四陽光普照的羅蘭·加洛斯球場，義大利名將薩拉·艾蘭妮（Sara Errani）與安德烈亞·瓦瓦索里（Andrea Vavassori）在混雙決賽中，以4：6、6：3、10：4逆轉擊敗對手加布里埃拉·達布羅夫斯基（Gabriela Dabrowski）與埃文·金（Evan King），成功衛冕法國網球公開賽混雙冠軍。本次奪冠對這對義大利組合意義非凡，他們不僅成為自2019年以來首個在法網完成混雙衛冕的隊伍，更是自2009年的麗澤爾·胡貝爾（Liezel Huber）與鮑勃·布萊恩（Bob Bryan）以來，首組以頭號種子身份贏得法網混雙冠軍的組合。對於現年39歲的艾蘭妮而言，這場勝利延續了她的網球傳奇，她賽後感動地表示：「我還活在這場永無止境的夢境之中。」 而31歲的瓦瓦索里則在頒獎典禮上對搭檔溫情喊話：「妳無疑是我最好的朋友，妳讓我無論在球員生涯還是個人成長上都變得更好。我很感激能與妳共享這段旅程，我絕不將這一切視為理所當然。」決賽過程峰迴路轉。達布羅夫斯基與埃文·金在首盤開局氣勢如虹，迅速取得4：0的領先優勢，並以6：4搶下首盤。然而，作為衛冕冠軍的艾蘭妮與瓦瓦索里迅速調整節奏，在第二盤展現極高的專注度，以5：1的領先奠定基礎，最終以6：3扳回一城。進入決勝的搶十局（Match Tiebreak），義大利組合一開賽即建立起3：0的領先，隨後牢牢掌握比賽節奏，僅耗時1小時19分鐘便成功封王。這是埃文·金連續兩年在法網混雙決賽中敗給這對義大利組合。儘管無緣冠軍，他在賽後仍大方給予對手高度評價：「你們對這項運動來說是如此出色，且激勵人心。雖然我希望能擊敗你們，但你們的表現實在太過優異。」隨著這座冠軍入袋，艾蘭妮與瓦瓦索里在大滿貫混雙決賽的戰績來到完美的4勝0敗，兩人不敗的默契將持續在世界網壇發光發熱。