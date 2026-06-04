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國民黨主席鄭麗文在美國時間2日前往史丹佛大學胡佛研究所，與美方學者進行座談，會中提出「東亞和平繁榮之鏈」的戰略構想，主張台灣應立足於第一島鏈，將對戰爭的恐懼轉化為區域和平的推動力，並期盼美中兩國能放下零和對抗，靠科技與經濟帶領周邊國家一起走向繁榮。對此，前立委林濁水在臉書發文，指出這場閉門會後藍營自稱受到肯定，但美方學者的回應其實嗅不出稱許只有質疑，直言鄭麗文這趟訪美根本是「首戰不利，後續肯定只會更慘。」林濁水表示，鄭麗文會後發布新聞稿，指胡佛研究所印太計畫主持人祁凱立教授大讚其分享了精闢戰略智慧，為美國研究印太和兩岸局勢提供極具價值的視角。不料，祁凱立會後接受媒體訪問時，透露的訊息卻完全是另一回事；祁凱立提到，美方非常關切鄭麗文對習近平的評估，且美國政策圈現在對於習近平宣稱的和平解決台灣議題，普遍都抱持著懷疑態度。林濁水認為，鄭麗文接下來行程將面臨更嚴峻的考驗，祁凱立就預期她會被追問是否支持提高國防支出等問題，且美方也會關注國民黨在台灣前途與兩岸關係上，立場是否真的與中國共產黨有差異。林濁水嘲諷，鄭麗文以前曾說過「沒有習近平，她沒有今天」，如今美國行落得如此尷尬，不免讓人很好奇，習近平對自己當初驕傲安排了「鄭習會」到底會做何感想？這真的「很有趣」。