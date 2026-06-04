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緯創AI相關業務比重持續拉高，技術長沈慶堯今（4）日表示，2025年AI相關業務占營收比重達71%，今年第1季已提升至79%。隨AI基礎設施需求擴大，OEM代工業務也出現變化，緯創必須從過去的硬體製造角色，進一步往技術服務整合方向發展。沈慶堯指出，AI時代對OEM業務帶來三個主要改變，包括全球布局規模要更大、技術複雜性更高，以及必須用很快的速度處理複雜需求，並整合各種技術服務。他表示，緯創2025年營收從1兆元成長至逾2.18兆元，代表公司不能只留在台灣，而需要走向全球營運。在海外布局方面，緯創不再只是把海外據點當作組裝基地，而是把製造往前線移動，並與供應鏈夥伴合作建立端到端生態系。沈慶堯表示，緯創主要客戶多在美國，因此讓工程研發人員與客戶直接合作，對加快專案進度相當重要。緯創今年已在美國德州達拉斯、加州弗里蒙特與聖荷西設立新據點，歐洲與亞洲也同步擴張。隨AI基礎設施牽涉的技術範圍擴大，緯創也必須處理更多系統整合需求。緯創與上游半導體供應鏈的合作將更緊密。例如，當台積電交付CoWoS或系統級晶片後，緯創需要將其放上主機板測試，並與其他設備連接，確認系統運作、散熱、配電與相關布線是否符合需求。沈慶堯表示，除了硬體製造，公司現在也要整合交換器、散熱系統、配電系統與儲存設備，並確保各項設備可以正常運作，這也是他所說的「超級整合」。緯創4日股價下跌9.28%，收176元。