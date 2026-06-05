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▲今年夏天怎麼辦？全球酷暑同步提早報到（圖／美聯社／達志影像）

歐洲自5月起便遭提早到來的酷暑侵襲，英國與法國各地紛紛打破史上最熱5月紀錄。南美洲秘魯雖正值季節上的深秋，氣溫卻異常攀升至36度，出現罕見的高溫現象。包含首都利馬在內的10個地區已發布酷暑警報，北部沿海地區白天最高氣溫預計將攀升至36度以上。正午的市中心，人們紛紛尋找樹蔭，噴水池周邊也聚滿了前來消暑的市民。歐洲自5月起便飽受猶如盛夏般的酷暑折磨。英國倫敦白天最高氣溫突破33.5度，超越1922年創下的32.8度，改寫5月份歷史最高氣溫紀錄。法國至少10個地區也相繼打破5月最高氣溫紀錄，巴黎更是今年首次白天氣溫突破30度。氣象當局認為，受秘魯沿海海水溫度升高的「沿岸聖嬰現象」影響，氣溫在一段時間內可能持續高於往年平均水準。早在5月，全球就熱得令人難以置信，亞洲更是如此，首爾６月２日白天氣溫達30度，江陵更超過33度，今年夏天韓半島氣候恐將極端惡化的警告接連出現。值得警惕的是，專家警告，北極的海冰今年正以史上最快的速度消失，已縮減至有觀測紀錄以來的最低水準，甚至低於2012年的歷史最低紀錄。世界氣象組織在最新報告中也預測，未來10年北極冰層將比過去30年再減少10%以上，因此今年夏天北極海冰極有可能再度刷新史上最低紀錄。