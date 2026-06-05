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金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）與運動品牌李寧（Li-Ning）達成了一份為期10年、價值高達4億美元的合作協議，震驚運動產業。儘管柯瑞已年屆38歲，但這份合約的規模與長度在體育界實屬罕見，再次證明了他在全球市場的強大影響力。隊友格林（Draymond Green）近期在節目給予柯瑞最高評價，直言後者在這個年紀名字仍有如此價值，說明了他生涯的偉大和獨特的成就。身為多年戰友與好友，勇士隊球星格林在最新一集的個人節目《The Draymond Green Show》中，高度讚揚了這份合約的意義。「首先，李寧是全球成長最快速的運動品牌之一，」格林表示，「其次，這為柯瑞提供了一個在全球擴張『Curry品牌』的絕佳機會，特別是在中國市場。考慮到他退休後的職涯規劃，這份合約完美滿足了所有需求，我為他感到無比高興，這絕對是開創性的。」格林特別指出，在38歲這個年紀簽下如此鉅額的代言合約，在球鞋產業幾乎聞所未聞，「這充分說明了『史蒂芬·柯瑞』這個名字所承載的分量。」這份合約遠超傳統的代言模式。根據ESPN報導，除了品牌推廣，柯瑞將擁有簽約男女運動員的權利，雙方還將合作開發高爾夫系列產品，以展現柯瑞對該項運動的熱情。更重要的是，這份合約將在美國與中國開設「Curry品牌」實體門市，這顯示了柯瑞與李寧的合作不僅限於場上，更著眼於長期的商業商業佈局。外界普遍認為，柯瑞現階段在NBA賽場可能僅剩2至3年的職業生涯，但這份長達10年的合約，顯示了柯瑞早已為「後籃球時代」做好了萬全準備。柯瑞的職業生涯成就已毋庸置疑——NBA史上三分球紀錄保持人、四座總冠軍、兩度獲選年度MVP，以及十二度入選全明星賽。然而，這次與李寧的聯手，為他早已傳奇的生涯增添了新的維度。