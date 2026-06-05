今（5）日是二十四節氣「芒種」，進入活躍夏季，高溫天氣越來越熱、暑氣與濕氣漸多，快喝「買一送一」手搖飲料優惠！CoCo都可表示，除了買一送一、還有西西里檸檬美式2杯99元；清心福全「買一送一」周年慶優惠，聯名「奧樂雞」第三波紙杯9款開搶；85度C表示，周五中大杯咖啡「第二杯半價」。
CoCo都可：「買一送一」新店開幕優惠！西西里檸檬美式2杯99元
CoCo都可最新兩大手搖飲料優惠一次看：
◾️買一送一新店開幕優惠！CoCo頭份斗煥坪門市盛大開幕，6月4日至6月7日，珍珠奶茶買一送一！6月8日至7月2日，百香雙響炮、紅柚雙響炮任選「2杯100元」。
CoCo頭份斗煥坪店 資訊
地址：苗栗縣頭份市中正二路198號
電話：037-696-007
◾️2杯99元全台門市優惠！CoCo都可6月全台門市爽喝「西西里手搗檸檬美式、葡萄柚果粒茶、擂擂穀麥奶茶、茉香凍奶綠 、西谷米奶茶」，菜單任選「2杯99元」。免優惠券入手大杯手搖飲料，一次2杯還百元有找。
提醒大家，品項不定期更新請依門市供應為準；商場門市／部分門市無售該品項；臨櫃點餐、都可訂線上點購皆適用。
清心福全：「買一送一」周年慶優惠！聯名「奧樂雞」第三波紙杯
清心福全今夏聯名「奧樂雞」第三波紙杯9款登場，即日起全台門市陸續更換粉嫩配色，夏天推薦開喝酸甜乳酸風味的「優多綠茶」，清爽「蜜桃凍紅茶」療癒消暑。
清心福全表示，歡慶「新屋中華店」周年慶，連續三天當日優惠時段09:00-21:00，飲品同款「買一送一」！6月5日冬瓜菁茶、6月6日優多綠茶、6月7日梅子綠茶。
提醒大家，本活動每人限購一組（大杯冬瓜菁茶2杯、大杯優多綠茶2杯、大杯梅子綠茶2杯）；僅限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 新屋中華店 資訊
地址：桃園市新屋區中華路247號
電話：03-4870005
85度C：周五中大杯咖啡「第二杯半價」
85度C表示，今周五咖啡日，全台門市開喝中大杯咖啡「第二杯半價」常態咖啡優惠。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
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CoCo都可最新兩大手搖飲料優惠一次看：
◾️買一送一新店開幕優惠！CoCo頭份斗煥坪門市盛大開幕，6月4日至6月7日，珍珠奶茶買一送一！6月8日至7月2日，百香雙響炮、紅柚雙響炮任選「2杯100元」。
CoCo頭份斗煥坪店 資訊
地址：苗栗縣頭份市中正二路198號
電話：037-696-007
提醒大家，品項不定期更新請依門市供應為準；商場門市／部分門市無售該品項；臨櫃點餐、都可訂線上點購皆適用。
清心福全今夏聯名「奧樂雞」第三波紙杯9款登場，即日起全台門市陸續更換粉嫩配色，夏天推薦開喝酸甜乳酸風味的「優多綠茶」，清爽「蜜桃凍紅茶」療癒消暑。
提醒大家，本活動每人限購一組（大杯冬瓜菁茶2杯、大杯優多綠茶2杯、大杯梅子綠茶2杯）；僅限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 新屋中華店 資訊
地址：桃園市新屋區中華路247號
電話：03-4870005
85度C表示，今周五咖啡日，全台門市開喝中大杯咖啡「第二杯半價」常態咖啡優惠。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。