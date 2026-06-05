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美國晶片大廠博通（Broadcom）公布第2季營收不及預期，引發市場對AI交易是否過熱的擔憂，不少投資人紛紛將資金從晶片股流向金融股等傳統經濟板塊，美股週四個別發展，道瓊工業指數收漲近900點還創下歷史新高，但費城半導體指數（費半）則下滑近300點。綜合《CNBC》等外媒報導，這次投資板塊的輪動主要起源自博通股價下跌（-12.59%），投資人減少對AI相關股票的投資，投資顧問公司-蒙蒂斯金融（Montis Financial）的首席投資長福爾默（Dennis Follmer）表示，在令人矚目的財報季後，儘管AI板塊依然活躍，但歷經2個多月的驚人上漲，這波漲勢似乎已顯疲態；有鑑於荷姆茲海峽僵局仍未結束，股市不排除會暫時停滯，以消化地緣政治現實，並從近期的上漲行情喘口氣。福爾默並提醒，美股週四的走勢表明，資金輪動才剛剛開始，同時也提醒投資人，並非所有AI股票都是一樣的，每隻個股都應蘊含不同的預期。4日收盤，美股道瓊工業指數上漲874.86點或1.73%，收51561.93點；標普500指數上漲30.63點或0.41%，收7584.31點；科技股為主的那斯達克指數下跌23.02點或0.09%，收26830.96點；費城半導體指數則下跌299.46點或2.15%，收13617.50點。