輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預計今（5日）飛往韓國，展開4天密集拜會，這股「仁來瘋」不只在台灣延燒，韓國民眾也感受到同等威力，甚至做出所謂的黃仁勳足跡地圖，而他的訪韓行程細節也隨之曝光。不過有韓媒分析，黃仁勳在8個月內二度造訪韓國，從前後2次韓企股價變化觀察，似乎可以看出，他將韓國定位為輝達「機器人生態系統的關鍵支柱」，而不僅僅是將其視為零件供應商。
根據《中央日報》報導，去年10月黃仁勳訪韓時，晶片製造商股價飆漲，這次他再訪的消息傳出，上漲的則是機器人相關的股票，比如LG股價連續2個交易日觸及漲停板，斗山機器人（Doosan Robotics）股價更一度飆升近50%，但與此同時，三星電子、SK海力士的股價漲幅則沒有那麼明顯。
報導指出，美國科技巨頭急需良好的硬體環境，來測試、驗證實體AI技術。業內人士認為，韓國是一個非常合適的試驗場，從他將與SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、Naver創辦人兼董事長李海珍等人會晤也可窺見端倪，此次行程預計將聚焦於機器人技術，體現了輝達從半導體領域向物理AI領域的轉型，業務涵蓋機器人、自動駕駛、數位孿生（digital twins）等等。
韓國成為輝達AI測試平台
分析認為，輝達要實現物理AI（即實體AI）的宏大目標，僅靠軟體是不夠的，它還需要現實世界的硬體來測試、驗證其AI技術，無論是在機器人、車輛還是家用電器上，韓國高度發展的製造業生態系統、大規模的生產能力，都使其成為輝達首選的測試基地。
KB證券分析師Jeff Kim表示，韓國的重要性日益凸顯，輝達需要能大規模測試和驗證機器人、汽車、消費級AI應用的製造合作夥伴，而韓國恰好具備這樣的條件。比如，輝達已與斗山機器人公司合作開發，一款商用人形機器人預計2028年問世；今年4月，黃仁勳的女兒還訪問了位於京畿道城南市的斗山機器人創新中心，加速推進雙方合作。
報導提到，輝達與韓國產業界最具戰略意義的合作，或許是跟現代汽車集團，該集團不僅擁有機器人製造商-波士頓動力公司（Boston Dynamics），還能為輝達提供真實的車輛數據、大規模部署自動駕駛技術的機會。
iM證券研究總部的執行董事高泰峰（Koh Tae-bong, 音譯）表示，輝達研究自動駕駛技術的時間也不算短了，但它意識到若只靠軟體，不足以超越特斯拉的實時數據資料庫，為了訓練、驗證其AI系統，它需要接觸量產車輛，這使得現代汽車成為關鍵合作夥伴。
韓國最大優勢何在？產業生態系統龐大、供應鏈整合
分析認為，與韓國企業集團建立合作關係，可同時觸及供應鏈中的多個環節，進而在硬體、零件、軟體和製造等領域都創造合作機會。
比如，LG集團透過LG電子的AI智慧家用機器人、LG Innotek的視覺感測系統、LG CNS的機器人控制軟體和AI解決方案等等；現代汽車集團也提供類似的整合平台，涵蓋波士頓動力公司的機器人技術、現代摩比斯（Hyundai Mobis）汽車零件、現代格洛維斯（Hyundai Glovis）的全球運籌物流。
韓國投資銀行及證券商-Meritz Securities的研究員黃洙旭（Hwang Soo-wook, 音譯）提醒，黃仁勳訪韓，不應被視為「與個別公司進行的一系列、一次性會晤」，而應被視為韓國在輝達全球AI基礎設施擴張的藍圖裡，究竟可能扮演什麼重要角色。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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報導指出，美國科技巨頭急需良好的硬體環境，來測試、驗證實體AI技術。業內人士認為，韓國是一個非常合適的試驗場，從他將與SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、Naver創辦人兼董事長李海珍等人會晤也可窺見端倪，此次行程預計將聚焦於機器人技術，體現了輝達從半導體領域向物理AI領域的轉型，業務涵蓋機器人、自動駕駛、數位孿生（digital twins）等等。
韓國成為輝達AI測試平台
分析認為，輝達要實現物理AI（即實體AI）的宏大目標，僅靠軟體是不夠的，它還需要現實世界的硬體來測試、驗證其AI技術，無論是在機器人、車輛還是家用電器上，韓國高度發展的製造業生態系統、大規模的生產能力，都使其成為輝達首選的測試基地。
KB證券分析師Jeff Kim表示，韓國的重要性日益凸顯，輝達需要能大規模測試和驗證機器人、汽車、消費級AI應用的製造合作夥伴，而韓國恰好具備這樣的條件。比如，輝達已與斗山機器人公司合作開發，一款商用人形機器人預計2028年問世；今年4月，黃仁勳的女兒還訪問了位於京畿道城南市的斗山機器人創新中心，加速推進雙方合作。
報導提到，輝達與韓國產業界最具戰略意義的合作，或許是跟現代汽車集團，該集團不僅擁有機器人製造商-波士頓動力公司（Boston Dynamics），還能為輝達提供真實的車輛數據、大規模部署自動駕駛技術的機會。
iM證券研究總部的執行董事高泰峰（Koh Tae-bong, 音譯）表示，輝達研究自動駕駛技術的時間也不算短了，但它意識到若只靠軟體，不足以超越特斯拉的實時數據資料庫，為了訓練、驗證其AI系統，它需要接觸量產車輛，這使得現代汽車成為關鍵合作夥伴。
韓國最大優勢何在？產業生態系統龐大、供應鏈整合
分析認為，與韓國企業集團建立合作關係，可同時觸及供應鏈中的多個環節，進而在硬體、零件、軟體和製造等領域都創造合作機會。
比如，LG集團透過LG電子的AI智慧家用機器人、LG Innotek的視覺感測系統、LG CNS的機器人控制軟體和AI解決方案等等；現代汽車集團也提供類似的整合平台，涵蓋波士頓動力公司的機器人技術、現代摩比斯（Hyundai Mobis）汽車零件、現代格洛維斯（Hyundai Glovis）的全球運籌物流。
韓國投資銀行及證券商-Meritz Securities的研究員黃洙旭（Hwang Soo-wook, 音譯）提醒，黃仁勳訪韓，不應被視為「與個別公司進行的一系列、一次性會晤」，而應被視為韓國在輝達全球AI基礎設施擴張的藍圖裡，究竟可能扮演什麼重要角色。
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