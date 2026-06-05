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在美國與伊朗戰爭仍未劃下句點的前提下，雖然以色列和黎巴嫩週三已同意，延長雙方停火協議，設立「試點」安全區，禁止真主黨（Hezbollah）武裝分子進入。然而，外界普遍不看好這項脆弱的協議，真主黨更已放話，拒絕接受以黎政府談判結果。綜合外媒報導，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）接受當地媒體採訪時，表示自己一直與各方保持聯繫，盼鞏固停火協議，一旦協議獲得最終批准，可望24小時內就開始實施，警告該協議是「最後一次機會」，倘若錯失，各方都將承擔相應責任。只不過，真主黨拒絕以黎政府3日達成的停火協議，形容那只是一份「消滅部分黎巴嫩人民、奴役其餘人民」的文件，質疑為何要求真主黨停止戰鬥、從黎巴嫩南部撤軍，卻允許以色列不撤軍、繼續侵略。真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）呼籲黎巴嫩政府，停止與以色列的直接談判，強調黎巴嫩人民不會接受這種荒謬、屈辱、可恥的結果，因為那只會凸顯美國、以色列想使黎巴嫩屈服的意圖。卡西姆宣稱，真主黨不會參與任何允許以色列繼續打擊黎巴嫩的停火協議，而只關心能否通過停火+以色列撤軍來全面結束侵略行為，只要佔領繼續存在，抵抗就將持續進行。分析認為，美國總統川普（Donadl Trump）原是想透過推動以黎停火，來幫襯與德黑蘭達成和平協議的外交計劃，但從真主黨及以色列的態度看來，似乎正面臨嚴重考驗。