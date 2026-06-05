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▲愛莉莎莎呼籲大家不要再罵瑜伽老師了。（圖／愛莉莎莎IG@goodalicia）

百萬網紅愛莉莎莎和共同推出線上瑜伽課程的尼泊爾瑜伽老師本來因分潤問題發生爭執，愛莉莎莎連拍2部短片解釋其中內幕，稱老師其實有收到500多萬台幣的報酬，雙方還多次隔空交火，引發熱議。而這場風波在昨（4）日迎來結局，愛莉莎莎表示自己收到老師寫的超長一封和好信，她看完後直言：「我真心相信他們的本質不是貪」，希望大家也不要再罵老師了。愛莉莎莎昨日深夜在IG限時動態發文，表示老師傳了一封很長的和好信給她，雙方正式破冰。愛莉莎莎說：「愛莉莎莎認為老師來自太純樸的國家，對於商業合約、廣告行銷等內容完全不熟悉，所以當他們發現自己拿到的錢跟營收差太多後，才會有所誤解。好在如今誤會已經解開，愛莉莎莎透露：「這封信裡他態度誠懇，也把過去每件小事帶給他的感受都和我說，讓我有機會一一解開誤會」。愛莉莎莎也坦言，過去與老師夫婦感情真的非常好，好到老師把她當家人對待，會開玩笑說愛莉莎莎是他們夫妻的小孩。回想過去點滴，愛莉莎莎感慨：「鬧成今天這樣我也很難過，也希望事情真的就此和平落幕，希望大家不要再罵他們了」。回顧爭執起因，老師Raj率先發文指控愛莉莎莎是惡魔，表示瑜伽課獲利上億，他們卻只拿不到1%的分潤。當時愛莉莎莎解釋，瑜伽課獲利不如帳面上的數字多，因為很多學員都是在早鳥價3000元優惠的時候購買的，加上影片後期製作、行銷等等經費都付出不少。愛莉莎莎也說老師領到的錢包含保底報酬以及獎金，含稅高達500萬台幣，自認沒有虧欠老師。其實，老師今天終於傳給我一封很長很長的和好信了，我大概花了兩個小時才看完。其實一直以來，我真心相信他們的本質不是「貪」，這次衝突最主要的原因，應該是「巨大的文化差異」。他們來自太純樸的國家，對於合約、商業廣告、行銷等等完全不熟悉，在他們的國家裡幾乎沒有這種東西。所以，當他們發現拿到的錢跟「他們自己估算的營收」差太多的時候，應該是嚇瘋了，就開始罵人等等……。而這封信裡，他的態度誠懇，也把過去每件小事帶給他的感受都跟我說，讓我有機會一一解開誤會。說真的，我們曾經感情非常非常好，他們真的都把我當像家人一樣對待過。每次一起旅遊時，他們都開玩笑跟路人介紹Raj是爸爸、Deepa是媽媽，我是他們的小孩。鬧成今天這樣，我也很難過，也希望事情真的就此和平落幕，希望大家不要再罵他們了。