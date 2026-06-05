近期有民眾將日本奈良公園拍到的一段影片上傳到網路，內容顯示1名身穿白色洋裝、腳踩高跟鞋的女遊客，為了拍照，強行坐上奈良鹿背部，而影片中的小鹿之前曾因車禍受傷，誇張行徑引爆網友怒火。奈良縣政府事後表示，女子的舉動確實非常不妥當，還有可能感染蜱蟲傳播的相關疾病。
綜合日媒報導，這段影片的確切拍攝日期尚不清楚，但從6月1日左右便在社群平台上瘋傳，不少日本民眾都氣憤打下：「公然虐待動物」、「令人生氣」、「不要騎在神聖的鹿身上！」
報導提到，奈良鹿被指定為日本國家天然紀念物，受到日本《文化財保護法》保護， 奈良縣立公園條例亦有實施細則，禁止可能對鹿造成傷害的行為。
奈良縣政府官員回應日媒《J-CAST》，證實已注意到相關影片，雖然僅憑影片內容很難斷定就是蓄意傷害，但白裙女子的行為確實不恰當，不只自己可能會受傷，還可能感染蜱蟲傳播的相關疾病，將加強宣導。
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報導提到，奈良鹿被指定為日本國家天然紀念物，受到日本《文化財保護法》保護， 奈良縣立公園條例亦有實施細則，禁止可能對鹿造成傷害的行為。
奈良縣政府官員回應日媒《J-CAST》，證實已注意到相關影片，雖然僅憑影片內容很難斷定就是蓄意傷害，但白裙女子的行為確實不恰當，不只自己可能會受傷，還可能感染蜱蟲傳播的相關疾病，將加強宣導。