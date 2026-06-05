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美國股市週四漲跌互見，道瓊指數改寫歷史新高，但科技股受到博通拖累，費半指數下跌逾2%，而台指期夜盤小漲32點，台北股市今（5）日持續拉回，開盤下跌57.64點、來到45619.82點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.91點、來到438.19點。今日開盤量大強勢個股：泰金寶-DR、聯電、凱基金、振發、陽明；開盤量大弱勢個股：友達、中纖、仁寶、華邦電、康舒。權值股漲跌互見，權王台積電開盤上漲10元、來到2395元；聯發科開盤下跌70元、來到4360元；台達電開盤下跌45元、來到2380元。博通財報雖優於市場預期，但因AI晶片展望未能進一步上修，週四股價暴跌逾12%，市值一夕縮水約2860億美元，不僅創史上最大減少紀錄，也寫下美國企業史上第四大單日市值損失紀錄。由於市場預期美國與伊朗正朝和平協議邁進，加上以色列與黎巴嫩達成有條件停火協議，國際油價週四走低。不過，由於雙方零星衝突仍未完全停止，停火協議能否穩定落實仍存在不確定性。美國截至5月30日當週初領失業救濟金人數增加至22.5萬人，創今年2月以來新高，略高於市場預期。不過整體水準仍處於歷史低檔區間，顯示勞動市場尚未出現明顯惡化跡象。道瓊指數上漲874.86點或1.73%，收51561.93點，那斯達克指數下跌23.02點或0.09%，收26830.96點，標普500指數上漲30.63點或0.41%，收7584.31點，費半指數下跌299.46點或2.15%，收13617.50點。台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲1.88%，日月光ADR下跌3.78%，聯電ADR下跌2.94%，中華電信ADR上漲0.58%。台指期夜盤開盤疲弱，最低一度來到45476點，失守46000點，不過尾盤有買盤挹注，終場上漲32點或0.07%，收在46342點，台積電期貨盤後上漲15元或0.62%，收在2425元。