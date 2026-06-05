尼泊爾近日發生一起雪地絕處逢生的奇蹟，1名雪巴人嚮導達瓦（Hillary Dawa Sherpa），在聖母峰（中國稱珠穆朗瑪峰）高海拔地區失蹤6天，一度被認為已經罹難，連家人都著手喪葬和祈禱事宜，卻被淨山隊意外發現正從昆布冰瀑（Khumbu Icefall）緩慢爬行前進基地營，最終成功獲救。
綜合《BBC》等外媒報導，達瓦失蹤前最後一次被目擊，是5月30日凌晨在聖母峰第3營地附近、海拔約7500公尺處。
56歲的英國登山家兼網紅索拉爾（Chris Thrall）回憶，當時達瓦正坐地休息，他還問對方狀況如何，達瓦只說沒事，催促他趕緊下山。後來索拉爾遇見1名同團、氧氣耗盡且凍傷的波蘭人，2人共用備氧結伴下山，達瓦卻一直沒跟上。
索拉爾聲稱，平常撤到3號營地只需要2個小時，這趟就花了11個小時，就連原本登頂往返僅需5天，這趟也花了11天，他一度想返回尋找達瓦，但因環境惡劣，決定還是先幫波蘭登山客下山再說。
報導提到，聖母峰登山季已於5月底結束，他們屬於本季最後一批攀登聖母峰的登山者，由於高海拔地區空氣稀薄，達瓦生還希望渺茫，所以當他4日被淨山人員發現他在冰瀑爬行時，著實嚇了他們一跳，火速把人抬到營地提供飲食，再由直升機送往加德滿都就醫。
探險業者「8K探險公司」執行董事彭巴（Pemba Sherpa）直言，達瓦是自救成功的標準典範，據他所知，迄今還沒有人能在聖母峰高海拔環境獨自生存下來，希拉里卻能獨自生存6天並活著下山，堪稱奇蹟。
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56歲的英國登山家兼網紅索拉爾（Chris Thrall）回憶，當時達瓦正坐地休息，他還問對方狀況如何，達瓦只說沒事，催促他趕緊下山。後來索拉爾遇見1名同團、氧氣耗盡且凍傷的波蘭人，2人共用備氧結伴下山，達瓦卻一直沒跟上。
索拉爾聲稱，平常撤到3號營地只需要2個小時，這趟就花了11個小時，就連原本登頂往返僅需5天，這趟也花了11天，他一度想返回尋找達瓦，但因環境惡劣，決定還是先幫波蘭登山客下山再說。
報導提到，聖母峰登山季已於5月底結束，他們屬於本季最後一批攀登聖母峰的登山者，由於高海拔地區空氣稀薄，達瓦生還希望渺茫，所以當他4日被淨山人員發現他在冰瀑爬行時，著實嚇了他們一跳，火速把人抬到營地提供飲食，再由直升機送往加德滿都就醫。
探險業者「8K探險公司」執行董事彭巴（Pemba Sherpa）直言，達瓦是自救成功的標準典範，據他所知，迄今還沒有人能在聖母峰高海拔環境獨自生存下來，希拉里卻能獨自生存6天並活著下山，堪稱奇蹟。